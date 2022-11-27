النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2402) الأحد 27/11/2022

أخبار فلسطينية﻿

المالكي: تحرك سياسي فلسطيني مكثف لمواجهة الائتلاف الوزاري المقبل في إسرائيل

قيادي فلسطيني: الجيل الصاعد من الفلسطينيين حمل السلاح لأنه لم يجد من يصنع معه السلام

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية وأمريكية لحماية السلام

بحر يدعو البرلمانات العربية لتكثيف جهود كسر حصار غزة

أخبار إسرائيلية

مسؤول أمني إسرائيلي يحذر: مؤشرات على انتفاضة فلسطينية ثالثة لم يسبق لها مثيل

مشجع يكشف خداع صحفي إسرائيلي في قطر ادعى بأنه من الإكوادور

قناة عبرية تكشف: الجيش الإسرائيلي كان يستعد لعملية واسعة النطاق في جنين

الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتلافية مع الحريديين وخلافات مع سموتريتش

اخبار دولية

رئيس أذربيجان: فتح سفارة في إسرائيل ومكتب تمثيلي في فلسطين يستجيب لمصالحنا الوطنية

عرض للأثواب الفلسطينية في روسيا لمناسبة يوم التضامن مع شعبنا

أخبار عربية

فيديو.. مشجع سعودي لصحفي إسرائيلي: أنتم غير مرحب بكم في قطر لا يوجد إسرائيل إنما فلسطين فقط

البرلمان العربي" يرحب بتشكيل لجنة وزارية لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين

أبو الغيط: الوضع في الأراضي الفلسطينية ينذر بالانفجار

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مقتل إسرائيلي ثان متأثرا بجروح أصيب بها خلال تفجير القدس قبل يومين

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل شابًا وسط اشتباكات مسلّحة في نابلس

الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يوقف جنوداً هاجموا نشطاء في الخليل

الاهرام المصرية

قيادي فلسطيني : الجيل الصاعد من الفلسطينيين حمل السلاح لأنه لم يجد من يصنع معه السلام

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين في "نابلس" و"جنين" واندلاع مواجهات

الشروق المصرية

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين في نابلس وجنين واندلاع مواجهات

صور| جرفتها أمواج البحر.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعثر على العشرات من عبوات الحشيش

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" فلسطين حاضرة بقوة في مونديال قطر

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من مناطق متفرقة

انطلاق تحضيرات أعياد الميلاد في بيت لحم وسط شكوى من إجراءات الاحتلال في المدينة

يلا ع نابلس".. حملة لتشجيع زيارة المدينة والتسوق منها

تعطل حركة القطارات في جميع أنحاء "إسرائيل"

مصرع إسرائيلي من الجالية الاثيوبية متأثرًا بجروحه في عملية القدس

الحياة الجديدة

قوات الاحتلال تعتدي على طفلين مقدسيين وتعتقلهما

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

وفد "الملتقى الثقافي الفلسطيني العاشر" يزور قلعة الشقيف ومخيم عين الحلوة

"الخارجية" تعزي برحيل وزير خارجية بيلاروسيا

عرض للأثواب الفلسطينية في روسيا لمناسبة يوم التضامن مع شعبنا

انتخاب روحي فتوح نائبًا لرئيس الاشتراكية الدولية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتقال شاب في جنين

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بمحاولة سرقة صراف آلي في رام الله

جريدة الأيام

إصابات خلال التصدي لاقتحامات في مخيم بلاطة وقريتَي رمانة وجبع

»مقتل إسرائيلي متأثراً بجراح أصيب بها في انفجارَي القدس

»بيت لاهيا: بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين وتطردهم من البحر

»إسرائيل: "وزارة الأمن القومي" والصلاحيات الجديدة التي سيحصل عليها بن غفير

»إيقاف 5 من جنود الاحتلال عن الخدمة على خلفية حادث في الخليل

» زوجان من منطقة وادي عارة يفقدان جنينهما جراء هجوم للمستوطنين قرب نابلس

»كييف تروّج لمبادرة "الحبوب من أوكرانيا" في الذكرى التسعين للمجاعة

»"شلل".. عرض أدائي فلسطيني ألماني يطرح أسئلة التواصل!

وكالة صفا

غزة المرور ب : إصابتان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

لهذا السبب.. كوخافي يلغي عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين

صحيفة عبرية: السلطة الفلسطينية تقرر مقاطعة "وينسلاند" واعتباره شخصية غير مرغوب بها

الأرجنتين تحقق فوزا ثمينا على المكسيك (فيديو)

جيش الاحتلال يصدر قراراً يُغضب بن غفير

دعواتٌ واسعة للرّباط في المسجد الأقصى المبارك

عرب 48

الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

الاحتلال يعتقل فتى قرب نعلين بعد إصابته بالرصاص الحي

تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة لأربعة أشهر

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 27 تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2001م عملية مشتركة قامت بها كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بإطلاق النار على حافلة مستوطنين بالقرب من حاجز المطاحن شمال مدينة خانيونس ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة 20 آخرين بجراح 6 منهم في حالة الخطر الشديد واستشهاد منفذي العملية.

ý 1980م قرر مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد في عمان قطع العلاقات الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" أو تنقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة.

ý 1980 م مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد في عمان يقرر قطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.

ý 1951م الجيش الإسرائيلي يدمر قرية البونيشات العربية ويحوّل أهلها إلى لاجئين خارج فلسطين.

ý 1937 م إعدام المجاهد فرحان السعدي: وهو مناضل فلسطيني ولد في قرية المزار قضاء جنين عام 1860 تلقى علومه الابتدائية والدينية في قريته، وفي مدينة جنين تفجر وعيه القومي في وقت مبكر فأخذ يهاجم التسلط العثماني وينادي باستقلال البلاد العربية.

ý 1937 م في سجن عكا وهو صائم، وقد تجاوز من العمر الثمانين عاماً بعد أن رفضت سلطات الانتداب البريطاني تخفيض الحكم عليه أو تأجيل تنفيذه غير عابئة بالحملة العربية التي قامت من أجله. وقد هز هذا التنفيذ مشاعر وعواطف الشعب الفلسطيني كافة، وتألقت فور تنفيذ الحكم جماعة ثورية أطلقت على نفسها اسم إخوان فرحان.

ý 1919 م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس، اعتبر أن فلسطين جزءاً من سوريا الكبرى، وبعث إلى مؤتمر الصلح في باريس بمذكرة رفض فيها وعد بلفور المشؤوم.

ý 1874 م ولادة حاييم وايزمان (توفي عام 1952) أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948. ولد في روسيا، وكان نشيطا في الحركة الصهيونية منذ بدايتها.