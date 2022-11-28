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للأعوام 2023-2026م

بلدية دير البلح تناقش اطلاق الخطة الاستيراتيجية للبلدية

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:29

بلدية دير البلح تناقش اطلاق الخطة الاستيراتيجية للبلدية
بلدية دير البلح تناقش اطلاق الخطة الاستيراتيجية للبلدية

الوسطى- الرأي

ناقشت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، مع شركة الوحدة الشاملة إطلاق الخطة الاستيراتيجية للبلدية للأعوام الأربعة القادمة 2023-2026 والتي سيتم إعداداها وتجهيزها بالشراكة مع المجتمع المحلي.

وأكد رئيس البلدية دياب الجرو أن الخطة الجديدة ستعزز الشراكة المجتمعية بشكل أكبر لتشمل جميع فئات المجتمع، لافتاً أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات سجلت خلال تقييم الخطط السابقة.

وبين أنه سيتم منح فريق الخطة وشركة الوحدة كافة التسهيلات ليتمكنوا من إتمام كافة مراحل إعداد الخطة وفق المعايير والأسس المتبعة بما يحقق الاستفادة وتنفيذ احتياجات المواطنين والمدينة من ناحية، ويعزز مبدأ المشاركة المجتمعية من ناحية أخرى.

من جانبه أفاد د.يونس المغير (شركة الوحدة الشاملة) أن الخطة ستكون لمدة 4 سنوات وستتم حسب دليل التخطيط التنموي بما فيها تشكيل اللجان الأساسية والمدة الزمنية المتوقعة لإنجازها خلال 4 شهور.

وأكدوا على ضرورة المشاركة المجتمعية وذوي العلاقة من الفئات المهمشة بحيث تشمل الخطة كافة المستويات لتحقيق الهادف العام منها.

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