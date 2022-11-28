مؤتمر حصار غزة: الحصار جريمة حرب ووصمة عار للإنسانية

غزة - الرأي

أكد متحدثون خلال مؤتمر دولي، اليوم الإثنين، بمدينة غزة بعنوان "16 عامًا على حصار غزة.. التداعيات والآفاق" أن استمرار الحصار على قطاع غزة يُمثّل جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم.

ودعا المتحدثون خلال المؤتمر الذي عقده مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الأسرة الدولية للعمل على إنهاء هذا الحصار الظالم الذي يمثلّ وصمة عار في جبين الإنسانية في القرن الثاني والعشرين.

ويستضيف المؤتمر نخبة من الشخصيات الدولية التي لعبت دورا مهما وكان لها اسهامات متميزة على صعيد محاولات كسر الحصار المفروض على القطاع.

ويهدف المؤتمر بحسب القائمين عليه، إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المفروض منذ 16 عاما، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والسعي لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مرّة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة المواقف السياسية الرافضة للحصار على قطاع غزة.

ويشارك بالمؤتمر شخصيات ممثلة عن القطاعين الحكومي والمجتمع المدني الفلسطيني وكذلك شخصيات ممثلة للمجتمع الدولي؛ للتطرق لتداعيات الحصار المفروض على القطاع.

قال نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد هاشم الفرار في كلمة له خلال المؤتمر: "إن شعبنا يعاني في كل المجالات وحرم من أبسط حقوقه في السكن والدواء، ومعاناته ستظل شاهدا على جريمة إبادة كبرى ترتكب بحق الإنسانية".

وأضاف الفرا: "غزة تعرضت لحصار إنساني خانق، وجرى فرض القيود والحرب المشددّة على القطاع بكل المجالات الإنسانية".

وأوضح أن القطاع الصناعي والانتاجي تعرض لشلل كبير، فيما تم إغلاق أكثر من 80% من المصانع بفعل الحصار، مشيرا إلى أن العجز الكهربائي في قطاع غزة وصلت نسبته لأكثر من 50% بسبب استمرار الحصار.

وبين الفرا، أن الحصار تسبب بزيادة نسبة الفقر والبطالة وأزمة بالسكن وعجزاً صحياً ومالياً وبوفاة الكثير من المرضى بسبب منع الاحتلال لهم من السفر للعلاج بالخارج.

ودعا الأسرة الدولية للعمل على إنهاء هذا الحصار الظالم الذي يمثلّ وصمة عار في جبين الإنسانية في القرن الثاني والعشرين، شاكرًا كل الأطراف التي وقفت إلى جانب شعبنا الفلسطيني خلال فترة الحصار ودعمه بكل الأشكال.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن الحصار المفروض على غزة منذ 16 عامًا جريمة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ووصمة عار على جبين العالم الذي يتعامل بازدواجية في القضايا الدولية مشددا على أن شعبنا لن يقبل باستمرار الحصار.

من جهته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن شعبنا الفلسطيني لن يساوم على سلاحه ومقاومته، وسيواجه الحصار بكل السبل المشروعة والمتاحة له.

من جانبه، وصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، استمرار الحصار بجريمة حرب تستوجب من شعبنا العمل لإنهائه.

وشدد مزهر على حق المقاومة بتفعيل كل الخيارات لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.

أما مسؤول حركة المبادرة الوطنية في غزة ياغي عائد فقال، إن حصار غزة جريمة حرب تعبر عن سياسة إرهاب دولة، مؤكدا أن شعبنا سيواصل طريقه لإنهاء الحصار وتحرير أرضه وصولا لإقامة دولته.

وتتضمن فعاليات المؤتمر3 جلسات، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، وتتمحور الجلسات الأولى حول تداعيات الحصار المفروض على غزة، وتتناول الثانية تجارب كسر الحصار عن غزة، أمّا الجلسة الثالثة فتتناول مستقبل الحصار المفروض على القطاع.

يتبع،،