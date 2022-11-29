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شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:11

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية برام الله، عن ارتقاء شهيدان متأثران بإصابتهما برصاص الاحتلال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في الضفة المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، عن استشهاد الشاب النعسان بعد إصابته بالرصاص الحي في صدره أطلقه صوبه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم قرية المغير، شرق رام الله المحتلة.

فيما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب من بلدة بيتونيا غرب رام الله، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في وقت سابق اليوم شمال مدينة البيرة.

وبارتقاء الشابين، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى خمسة، حيث استشهد الشاب رائد غازي النعسان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم، خلال اقتحامها قرية المغير، شرق رام الله، والشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، والشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاما)، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله، والشاب الأخير من بيتونيا لم تعرف هويته بعد.

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