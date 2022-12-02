وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة رضيع جراء حادث دهس وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاصر منزلا في نابلس واشتباكات في محيط البلدة القديمة وكالة الرأي الفلسطينية فنلندا تقرر تقديم مليوني يورو كدعم إضافي للأونروا وكالة الرأي الفلسطينية كأس العالم 2022.. الكاميرون تصطدم بالبرازيل في لقاء المهمة الصعبة وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية صربيا وسويسرا في مواجهة أوروبية حاسمة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس" لا تغير يذكر على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة
أخبار » الأخبار الحكومية

"المعابر": احصائية باعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر رفح

02 كانون أول / ديسمبر 2022 09:16

غزة-الرأي 

غادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (27 نوفمبر- 1 ديسمبر 2022)، 3201 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 2947 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 100 مسافراً.

ولفتت إلى أن المعبر شهد الأسبوع الماضي مغادرة الفوج الثاني من المعتمرين وعددهم 1275 مسافرا، ووصول الفوج الأول وعددهم 600 مسافر.

وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟