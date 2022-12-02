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كلية الرباط تنظم يومًا ترفيهيًا للأطفال من ذوي اللإعاقة

02 كانون أول / ديسمبر 2022 09:50

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غزة-الرأي

نظمت كلية الرباط الجامعية، في مقرها بخان يونس جنوب قطاع غزة، يومًا ترفيهيًا للأطفال من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة "مركز الشلل الدماغي".

وحضر اليوم الترفيهي عميد كلية الرباط الجامعية العميد ركن ياسر محمد منصور، ومدير العلاقات العامة والاعلام وعدد من ضباط وطلبه الكلية.

وتخلل اليوم الترفيهي عدة ألعاب تنشيطية وتثقيفية، العروض الفنية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، الذين عبّروا من جانبهم عن سعادتهم الكبيرة بهذه الأنشطة.

من جانبه، شكر مدير عام مؤسسة فلسطين المستقبل الأستاذ أحمد الكاشف قيادة كلية الرباط الجامعية والقائمين على اليوم الترفيهي حسن الاستقبال والضيافة.

 وثمّن الكاشف دور الكلية في تأهيل وتدريب الكوادر الشرطية، والدور الكبير الذي تلعبه في تأهيل أفراد وضباط وزارة الداخلية ليكونوا خدمًا لأبناء شعبهم.

وفي نهاية فعاليات اليوم الترفيهي تناول الأطفال طعام الغذاء في القاعة الخاصة بمطبخ الكلية الذي تم افتتاحه مؤخرا بحلته الجديدة.

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