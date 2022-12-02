الزراعة تستعرض موازنتها اللازمة للعام ٢٠٢٣

غزة-الرأي

استعرضت وزارة الزراعة الفلسطينية، موازنتها للعام القادم٢٠٢٣، وذلك في الاجتماع الدوري لهيئة الوزارة برئاسة وكيلها د.أيمن اليازوري.



وتركز نقاش الموازنة حول مقارنة النفقات التشغيلية لوزارة الزراعة في العام ٢٠٢٢ قياساً مع ما هو مخطط في العام ٢٠٢٣، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من قدرة الوزارة على تطوير وتجويد خدماتها للجمهور.



كما ناقشت هيئة الوزارة، جهود الإدارات والمختبرات المختصة في متابعة وفحص إدخال المبيدات عبر المعابر، و التركيز على تعزيز المتابعة الميدانية لضمان الاستخدام الآمن لهذه المبيدات.



وفي السياق، ناقشت هيئة الوزارة تقرير نوفمبر الماضي حول انشطة وانجازات الوزارة، حيث يتم إصدار التقارير الشهرية وربع السنوية لأنشطة وانجازات مختلف الإدارات والدوائر والوحدات داخل الوزارة.

