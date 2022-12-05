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بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي

بلدية البريج تطلق مبادرة #بيدنا_غزة_جميلة تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

05 كانون أول / ديسمبر 2022 06:18

الوسطى- الرأي

أطلقت بلدية البريج في محافظة الوسطى وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع بلدية النصيرات مبادرة "بيدنا غزة جميلة" وذلك تزامناً مع اليوم التطوعي العالمي من 5 ديسمبر، من أجل تنظيف شارع صلاح الدين العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بحضور رئيس بلدية البريج م. أيمن الدويك، ومدير بلدية النصيرات م. أيمن أبو عطايا، ومدير منطقة البريج في وزارة الحكم المحلي م. سالم الصفدي، ولجان الأحياء والفرق الشبابية وموظفي البلدية.

وخلال كلمته، أكد م. الدويك على أن البلدية ضاعفت جهودها وخدماتها وعززت من إجراءات تنظيف مصارف الأمطار على طول شارع صلاح الدين وفي كافة أجزاء البريج، من أجل الحفاظ على مستوى متقدم من النظافة العامة في الشوارع والأحياء.

وشدد م. الدويك على أن بلدية البريج لم تدخر جهداَ في حملات النظافة العامة، حيث قامت بحملات توعوية ونظافة شاملة في كافة الأسواق والشوارع والأحياء، بمشاركة مجتمعية ولجان الأحياء في البريج،

كما وتوجه م. الدويك بالشكر الجزيل لوزارة الحكم المحلي على دعمها المتواصل لبلديات القطاع عامة وبلدية البريج خاصة على ما بذلوه من جهد كبير تجاه مخيمهم الحبيب

واختتم المؤتمر بمجموعة من الفعاليات الميدانية شملت تنظيف وكنس الرمال، وقص وتهذيب الأشجار على جزيرة شارع صلاح الدين.

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