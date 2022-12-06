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ورشة علمية حول المكافحة الحيوية للآفات الزراعية

06 كانون أول / ديسمبر 2022 10:32

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غزة-الرأي
عقدت وزارة الزراعة الفلسطينية ورشة علمية لعرض نتائج المكافحة الحيوية في محصول الخيار، وذلك في قاعة دائرة التدريب بالوزارة بمدينة غزة، وذلك بحضور وكيل الوزارة د.أيمن اليازوري، ومنفذ التجربة العلمية الباحث د.نصال ابوحجير، إضافة لعدد من الموظفين المختصين بذات المجال.


بدوره ، أثنى وكيل الوزارة على ما تم تقديمه خلال التجربة العلمية، مشدداً على ضرورة إستثمار نتائج التجربة، والبناء عليها للوصول الى منتجات آمنة تخدم المزارع الفلسطيني في مجال المكافحة الحيوية للآفات الزراعية.


من جانبه ، تطرق م. حسام ابوسعدة لآليات تتفيذ التجربة، وما قدمته الوزارة في سبيل وصول التجربة الى أهدافها، مروراً بالمراحل المختلفة التي مرت بها.


من ناحيته ، قدم الباحث شرحا مفصلاً عن التجربة التي أجراها على محصول الخيار، إضافة لعرض أبرز النتائج التي خرجت بها التجربة على مدار مدة الإختبار.


وفي ختام الورشة إستمع وكيل الوزارة والباحث لمجموعة من الاسئلة والملاحظات التي قدمها مهندسو الوزارة، وتم مناقشتها والاجابة عليها، وتسجيل أهم ملاحظات النقاش.
 

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