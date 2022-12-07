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حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

07 كانون أول / ديسمبر 2022 09:48

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من بلدة السموع، جنوب محافظة الخليل.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين بينهم شقيقان، بعد أن داهمت منازلهم في البلدة المذكورة، وفتشتها، وهم: زكريا محمد الزعارير، وحمزة الرواشدة، ورسمي المحاريق، وسليمان أبو سيف وشقيقه رسمي، وعماد أبو الجدايل، وباسم أحمد الزعارير، وأيمن أبو عواد.

كذلك اعتقل الاحتلال ستة شبان، من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قاسم محمد ناجي داود، ومحمد أحمد ناجي داود، وسعيد مصطفى اسبيتان داود، ومؤمن مصطفى سرحان مرار، ومظفر مشهور اسبيتان داود، وكرم حاتم ريان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين وهم: الأسيرين المحررين أحمد خالد عساكرة، من قرية العساكرة، وإبراهيم عيسى العروج، وموسى محمد موسى أبو مفرح، وعيسى منير العروج، من بلدة تقوع شرق المحافظة.

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