الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس كلا من: الأسيرين المحررين روحي مرمش، وأحمد درويش، وأمجد مليطات، والمحرر رائف خطاطبة، وحسن حمايل، ومجاهد معلا.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من بلدة سلواد برام الله المواطن محمود النجار ونجله خالد، وهما والد وشقيق الشهيد مجاهد الذي استشهد أمس برصاص الاحتلال قرب رام الله، وزيد صبحي زيد، ومحمد الشني، وجود صبح من المدينة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المحررين باجس أبو كايد، وخالد أبو الهيجاء من جنين، والصحفي عبد الرحمن حسان، والمحرر خليل كنعان من بيت لحم، فيما اعتقلت الشيخ سعيد أبو سنينة، ومحمد مرشد سلهب من الخليل.