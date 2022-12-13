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الغصين لـ"الرأي": البدء بمشروع افتكاك الشهادات

13 كانون أول / ديسمبر 2022 12:58

غزة- بسام العطار- الرأي

وقعت اليوم الاثنين، وزارة العمل في غزة اتفاقية "افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل"، بالتعاون مع مؤسسة أمان فلسطين الماليزية.

وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين، أن المشروع انطلقت منه وزارة العمل منذ بداية هذا العام، بهدف مساعدة الخريجين المتعطلين عن العمل، والمحتجزة شهاداتهم لدى الجامعات من حملة شهادة البكالوريوس، منذ عدة أعوام، خاصة وأن بعض الجامعات تعاني من أزمات مالية.

وأضاف الغصين لـ"الرأي"، أن هناك الكثير من الطلبة الذين لم يتمكنوا من استخراج شهاداتهم، ودفع ماتبقى من الرسوم المطلوبة منهم، لدى الجامعات، حيث يهدف المشروع الى توفير فرصة عمل لكل خريج متعطل، مقابل افتكاك شهادته من الجامعة التي تخرج منها.

وأكد الغصين أن الخريج لدية الفرصة لتنمية خبرته في مجال عمله، مبيناً أنه إذا اثبت جدارته من الممكن الاستدامة معه في العمل.

من جهته قال مدير مؤسسة أمان فلسطين الماليزية عمر صيام، إن هذا المشروع رصدت له ميزانية تقدر بـ 150 ألف دولار، لمساعدة الطلبة المتعثرة أمورهم في استلام شهاداتهم الجامعية بعد التخرج،

وأوضح صيام لـ"الرأي"، أن جزء من المشروع يهدف لتشغيل الخريجين لمدة ثلاثة شهور، ومساعدتهم، على تلمس طريقهم في سوق العمل بعد ذلك.

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