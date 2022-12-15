وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يفتتح برنامج "طموح" للثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية علاقات عمل الشمال تواصل تقديم الاستشارات القانونية للعمال وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: زيارات ميدانية لـ200 وحدة سكنية من مشاريع إعادة الإعمار وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يتابع فعاليات المعرض العلمي "تجربتي من بيئتي" وكالة الرأي الفلسطينية التدريب المهني بوزارة العمل تتفقد أوائل الخريجين في سوق العمل وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش عمل الشمال يشارك بإطلاق الخطة الاستراتيجية لبلدية بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية التدريب المهني تنظم عدداً من الزيارات الميدانية للمراكز المهنية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2415)الخميس15 ديسمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يجري عملية لتعديل شكل الجمجمة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير وليد دقة مصاب بسرطان "تلف الدماغ"
أخبار » الأخبار الحكومية

اتحاد بلديات غزة يبحث التعاون المشترك مع اتحاد بلديات اسنطبول

15 كانون أول / ديسمبر 2022 01:08

اتحاد بلديات غزة يبحث التعاون المشترك مع اتحاد بلديات اسنطبول
اتحاد بلديات غزة يبحث التعاون المشترك مع اتحاد بلديات اسنطبول

غزةالرأي

التقى وفد من إتحاد بلديات غزة مع رئيس بلدية العمرانية في إسطنبول "عصمت يلدريم"، وأعضاء من إتحاد بلديات اسطنبول، بهدف بحث  سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات مع بلديات قطاع غزة، وتبادل التجارب والخبرات بينهم، ويأتي ذلك ضمن جهوده في تعزيز التواصل والتعاون الدولي والإنفتاح على دول العالم .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد بلديات غزة  برئاسة د. يحيى السراج، رئيس إتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة،  من خلال دعوة رسمية لإتحاد بلديات قطاع غزة يضم نائب رئيس الإتحاد رئيس بلدية خان يونس د. علاء البطة، ورئيس بلدية المغازي  حاتم الغمري، ورئيس بلدية الزهراء مروان حمد، وعدد من مهندسي بلديات قطاع غزة .

واطّلع الوفد على المشاريع المختلفة التي تنفذها بلدية المدينة في قطاعات تخطيط المدن وتطويرها، وكذلك تم زيارة المكتبة العامة في المدينة والإطلاع على مرافق البلدية.

وشملت زيارة الوفد لبلدية "سنجق تبه"، وبحث الجانبان التعاون المشترك في المجالات البيئية المختلفة وخاصة في قطاع النفايات الصلبة وفرزها وإعادة تدويرها وتصنيعها .


يذكر أن إتحاد البلديات التركي يستضيف طاقمًا فنيًا من مهندسي بلديات قطاع غزة في دورة تدريبية مكثفة في مجالات التخطيط الحضري وإدارة النفايات الصلبة، ضمن جهود إتحاد البلديات لتعزيز العلاقات المشتركة في تطوير المدن والإرتقاء بواقع الخدمات المقدمة للسكان .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟