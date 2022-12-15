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بدء التسجيل بمشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل

15 كانون أول / ديسمبر 2022 01:53

غزة - الرأي

أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل في مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل (المرحلة الثانية) بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا.

وقالت الوزارة، إن المشروع يأتي بالتعاون مع جامعة فلسطين وكلية فلسطين التقنية وجامعة الأقصى والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أن المشروع يستهدف الخريجين المتعطلين عن العمل والمحتجزة شهاداتهم الجامعية، حيث يعتبر المشروع تشغيلي وتدريبي في نفس الوقت.

وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل الخريجين لمدة 3 شهور براتب رمزي، بالإضافة إلى اكتسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لانخراطهم لاحقاً في سوق العمل مقابل افتكاك شهاداتهم الجامعية.

ونوهت وزارة العمل إلى أن التسجيل سيكون متاحا فقط للجامعات المشاركة في المشروع، حيث سيبدأ التسجيل ابتداءً من يوم الخميس 15/12/2022 حتى يوم السبت 24/12/2022، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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