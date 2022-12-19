النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2417)ا الاثنين19 ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
- الصحة: 222 شهيداً في الضفة وغزة منذ بداية العام
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- عباس يشكر قطر على دعمها القضية الفلسطينية خلال استضافتها كأس العالم 2022
- مستوطنون يقتحمون “الأقصى”.. وتحذيرات من استغلال الانشغال بنهائي كأس العالم لشن “أسوأ الاعتداءات”
- تحذيرات من خطر حقيقي يُهدّد الأقصى بفعل إجراءات الاحتلال التهويدية
- استشهاد مقاوم من سرايا القدس متأثرًا بجروحه في جنين
- استشهاد شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن شمال الضفة الغربية- (فيديو)
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أخبار إسرائيلي
- إسرائيل ترحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا
- ظنّ أنهما فلسطينيان: جندي إسرائيلي أطلق النار على حارسيْ مستوطنة بالضفة
- القدس: أحزاب ائتلاف نتنياهو تندد بمواجهات بين حريديين والشرطة
- إرث كوخافي الدموي: جيش فتاك و"تصنيع الإبادة"
- صحيفة عبرية تكشف عن مساعٍ إسرائيلية وأميركية لمنع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة بشأن الأونروا
استشهاد مقاوم من سرايا القدس متأثرًا بجروحه في جنين
اخبار دولية
- »السفير الأميركي: سنعيد فتح القنصلية بالقدس للتواصل مع الجانب الفلسطيني
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- إسرائيل ترحّل المحامي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا
اخبار عربية
- »أبو الغيط يهنيء قطر على تنظيمها لمونديال 2022
- قطر 2022: ما أهم اللحظات التي لن تنسوها من كأس العالم؟
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الصحف العربية
القدس العربي
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- القدس المحتلة: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى
- عباس يشكر قطر على دعمها القضية الفلسطينية خلال استضافتها كأس العالم 2022
- مستوطنون يقتحمون “الأقصى”.. وتحذيرات من استغلال الانشغال بنهائي كأس العالم لشن “أسوأ الاعتداءات”
- وصول جثامين 8 فلسطينيين إلى غزة قضوا غرقا لدى محاولتهم الهجرة
- الفصائل الفلسطينية تدعو لـ”الثأر” للشقيقين الشهيدين مطير وتصعيد المقاومة ولجم المستوطنين
- القسّام: قرار أسر المزيد من جنود إسرائيل تحت التنفيذ
- اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى
- إسرائيل ترحّل المحامي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا
- استشهاد شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن شمال الضفة الغربية- (فيديو)
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الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- الأقصى ساحةً أولى للمواجهة: «دولة المستوطِنين» تتغوّل
- تهديدات المقاومة تَشغل العدو: عودة مفاوضات الأسرى
- الكيبوتس... تجربة «الصهاينة الماركسيين» في استيطان فلسطين
- مناشير الانتفاضة: مخاطرة التوزيع... فرحة التنفيذ
الغد الأردنية
”الشروق المصرية
- الأوقاف الإسلامية بالقدس: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى
- قطر 2022: ما أهم اللحظات التي لن تنسوها من كأس العالم؟
- محكمة إسرائيلية تحكم على أسير فلسطيني بالسجن المؤبد و32 عاما
- الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على جنازة طفل فلسطيني في الخليل
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في ثاني أيام ما يسمى "عيد الأنوار"
- "حماس" تنعى السياسي والنقابي الأردني ليث شبيلات
- استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في جنين
- تقرير الشقيقان "مطير".. العائلة فتحت بابها لاستقبال فرحتين فاستوطنها الحزن!
- باحث مقدسي يُحذِّر من محاولات سرقة وبيع حجارة الأقصى
- الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد الجعبري مُنفّذ عملية "كريات أربع"
- تحذيرات من خطر حقيقي يُهدّد الأقصى بفعل إجراءات الاحتلال التهويدية
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صحيفة الأيام
- إصابات خلال التصدي لاقتحام الاحتلال مخيم عسكر
- »الاحتلال يبعد ابن القدس صلاح الحموري إلى فرنسا
- »السفير الأميركي: سنعيد فتح القنصلية بالقدس للتواصل مع الجانب الفلسطيني
- »تدهور خطير على وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد
- »تشييع حاشد للشهيدين الشقيقين مطير في مخيم قلنديا
- »تأكّد إصابة الأسير وليد دقة بالسرطان
- »إطلاق نار على حافلة على متنها عضو كنيست قرب جنين
- »الكشف عن اختراق جديد لقاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في النقب
صحيفة القدس
- استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في جنين
- المستوطنون يحتفلون بأعيادهم من خلال اقتحام الأقصى
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- مساعٍ إسرائيلية وأميركية لمنع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة بشأن الأونروا
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» الحياة الجديدة
- استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بجروحه
- بذريعة الأعياد: مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويوقدون شمعدانا داخله
- فقدان 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم
- الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء شرق أريحا
- مستوطنون يحرقون محلا تجاريا ومشتلا جنوب نابلس
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وكالة الرأي
- الصحة: 222 شهيداً في الضفة وغزة منذ بداية العام
- الاحتلال يفرض قيوداً على دخول المصلين للأقصى
- اعتقالات خلال اقتحام عدة مدن في الضفة
- الاحتلال يهدم منزلاً قيد الانشاء شرق أريحا
- مستوطنون يقتحمون الأقصى للاحتفال بما يسمى بعيد الـ"حانوكاه"
- المرور: 4 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
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وكالة صفا
- صحيفة عبرية: نتنياهو يُعلن الأربعاء نجاحه بتشكيل حكومة اليمين
- شهيد من "سرايا القدس" متأثرًا بإصابته في مخيم جنين
- توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي رفح
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى باليوم الثاني لـ"الحانوكا"قدس
- بينهم زوجة أسير.. الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
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وكالة سما
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- صحيفة عبرية تكشف عن مساعٍ إسرائيلية وأميركية لمنع قرار فلسطيني في الأمم المتحدة بشأن الأونروا
- استشهاد مقاوم من سرايا القدس متأثرًا بجروحه في جنين
- فيديو: اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين قرب جنين
- موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"
- والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه
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فلسطين اليوم
- الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد تامر النشرتي وتؤكد أن دماء الشهداء تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة
- قدورة فارس لـ "فلسطين اليوم": الاحتلال ارتكب جريمة مركبة ضد المُبعد الحموري ولا خطوات سياسية لردعه
- أحد عناصر وحدة هندسة العبوات في كتيبة جنين
- استشهاد الشاب "نشرتي" متأثراً بإصابته التي أصيب خلال الإعداد بجنين الأسبوع الماضي
- بالفيديو مجموعات قباطية: أوقعنا قوات الاحتلال بكمين محكم وأمطرناها بصليات من الرصاص في جنين
- بالفيديو لليوم الثاني على التوالي ..المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بعد منع المصلين من الوصول للحرم
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عرب 48
- مصرع فاتن داود من قلقيلية في حادث طرق
- مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
- شهيد متأثرا بإصابته بانفجار عرضي بمخيم جنين
- مناورة جديدة لنتنياهو: إعلان التمكن من تشكيل الحكومة لكسب الوقت
- إسرائيل ترحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا
- ظنّ أنهما فلسطينيان: جندي إسرائيلي أطلق النار على حارسيْ مستوطنة بالضفة
- القدس: أحزاب ائتلاف نتنياهو تندد بمواجهات بين حريديين والشرطة
- إرث كوخافي الدموي: جيش فتاك و"تصنيع الإبادة"
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وكالة وفا
· محدث) الاحتلال يهدم منزلين شرق أريحا
- مستوطنون يحرقون محلا تجاريا ومشتلا جنوب نابلس
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حدث في مثل هذا اليوم
19 كانون أول (ديسمبر)
- 2001م أهالي قرية سخنين العربية المحتلة عام 48 ، تظاهروا احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للقرية، و قاموا بطرده و أصابوا شرطيين صهيونيين .
- 1967م الجمعية العامة تصدر القرار 2341م الذي ينص على إعادة التأكيد على وجوب احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تعرضت للقتال في حزيران 1967.
- 1955م مظاهرات جماهيرية عارمة في القدس وأريحا ضد حلف بغداد ومحاولات ضم الأردن إليه وهاجم المتظاهرون السفارتين البريطانية والتركية الدولتين العضوتين في الحلف وقد استشهد في هذه المظاهرة المناضلة الفلسطينية رجاء أبو عماشة.
- 1940 م رئيس القضاء الأعلى في السعودية عبد الله آل الشيخ يدعو المسلمين للجهاد المقدس لإنقاذ فلسطين من الاحتلال البريطاني ومحاولات الاستيطان اليهودية