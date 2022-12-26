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العمل تكريم الفائزين بجائزة الوزارة للسلامة والصحة

26 كانون أول / ديسمبر 2022 03:53

غزة- بسام العطار- الرأي

نظمت وزارة العمل في غزة، حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة الوزارة للسلامة والصحة المهنية 2022.

وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين أن هذه الاحتفالية تأتي في ختام فعاليات الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، حيث تم الإعلان عن مسابقة في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

وأضاف الغصين لـ"الرأي"، أن هذه المسابقة تهدف لاختيار أفضل منشأة اقتصادية تعمل في قطاع الصناعات التحويلية بسوق العمل المحلي، وتحافظ على شروط السلامة المهنية، وتوفير بيئة آمنة للعاملين داخل المنشاة.

وقال مدير عام التفتيش وحماية العمل بالوزارة طلعت أبو معيلق لـ"الرأي"، إن وزارة العمل تحتفل اليوم بإعلان الفائزين الثلاثة المشاركين بجائزة السلامة والصحة المهنية للعام الحالي، والتي مرت بعدة مراحل لتقييم واختيار أفضل منشأة اقتصادية.

وأفاد أبو معليق، بأن الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل تقوم بتنفيذ حملات توعية لطرفي الإنتاج في مختلف القطاعات من أجل توعيتهم بالمخاطر الموجودة في بيئة العمل وسبل الحد منها بهدف الحفاظ على أرواح العاملين وحقوقهم وحماية الممتلكات.

ومن جهته قدم رئيس شركة الشرق الأوسط لصناعة الأدوية د. مروان الأسطل والفائزة بالجائزة، شكره لوزارة العمل التي لم تتوانى طواقمها عن تنفيذ زيارات ميدانية لكافة المنشآت الاقتصادية، مبيناً "أنه ومنذ الإعلان عن المسابقة قررنا المشاركة والانخراط فيها، واليوم تم الإعلان عن فوز شركتنا بهذه الجائزة التي لم تأتي من فراغ".

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