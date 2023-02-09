الوزارات الحكومية. . يدٌ واحدة في مواجهة تداعيات المنخفض

غزة - وكالة الرأي - فلسطين عبد الكريم

في كل منخفض جوي، تتوحد الوزارات مع بعضها البعض، لتمد يد العون للمتضررين، وتعمل على الحد من آثار المنخفض وتداعياته على منازل الفقراء والضعفاء، بحيث تكثف كل طاقاتها في سبيل توفير الأمن لهم ودرء الخطر عنهم.

وزارة الداخلية والأمن الوطني، ومديرية الدفاع المدني ولجنة الطوارئ الحكومية ووزارة الأشغال والاقتصاد والبلديات ووزارة الزراعة، كلها مجتمعة كانت أشبه بخلية نحل لا تتوقف عن العمل أثناء المنخفضات القوية، فكانت كالبنيان المرصوص.

الطوارئ الحكومية..عمل متواصل

رئيس لجنة الطوارئ الحكومية بغزة زهدي الغريز، أكد على استمرار الطواقم العاملة في الميدان على مواجهة تداعيات المخفض الحالي، والاستجابة لكافة المهام والأحداث الطارئة، مشددًا على أن الأمور تحت السيطرة.

وأوضح الغريز لـ": الرأي"، أنه تم التعامل مع بعض الانهيارات في مناطق مختلفة من الشاطئ في بعض المحافظات، حيث قامت آليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد وباقي البلديات، بمواجهة تداعيات المنخفض الجوي في منطقة شارع الرشيد في مدينة رفح، وفي منطقة الزهراء.

وبين الغريز أنه تم استخدام عدد من الشاحنات والكسارات، التي عملت على تدعيم المناطق المحاذية للشاطئ برفح والزهراء بعدد من نقليات الرمل (الطمم).

كما عملت آليات وطواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، على تعميق حوض ميناء غزة، وذلك بهدف تسهيل دخول مراكب الصيادين لحوض الميناء.

" الدفاع المدني"..رجال المهمات الصعبة

وزارة الداخلية بغزة هي الأخرى، رفعت مستوى الاستعداد والجهوزية، ولم يتوان رجالها في دعم وإسناد المواطنين في ظل المنخفض الجوي الذي تمر به الأراضي الفلسطينية.

رال الزي الأحمر سارعوا لتلبية الواجب، وكانوا في مقدمة الصفوف لحماية أرواح المواطنين ودرء الخطر عنهم.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة تنفيذه 73 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي الحالي وحتى اليوم الأربعاء تنوعت بين مهمات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وقا المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل لوكالة "الرأي": إن طواقم الدفاع المدني أخمدت خلال المنخفض 9 حرائق، وتعاملت 22 منزلا تعرضت أسقفها "الزينقو" للتطاير والضرر".

ووفق ما ذكره بصل فإن الطواقم نفذت 15 مهمة لإزالة لوحات إعلانية وأشجار تعرضت للسقوط بفعل الرياح الشديدة، إلى جانب تنفيذ 18 مهمة إسعافية مع المواطنين، وشفط تجمعات مياه الأمطار من 6 منازل، وسحب سيارتين كانت عالقة في الطرق.

وزارة الاقتصاد

من جهتها، واصلت طواقم المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، التعامل مع تبعات المنخفض الجوي في محافظة خانيونس.

وأوضحت المديرية أن الطواقم تعمل لليوم الثاني على إزالة الرمال التي خلفها المنخفض على طريق الرشيد الساحلي في محافظة خانيونس والذي يعيق حركة سير المركبات.

وأكدت المديرية أن كميات كبيرة من الرمال تراكمت على طول الطريق الساحلي بفعل المنخفض، وتعمل الطواقم على مدار الساعة لإزالتها، ومنع تراكمها أمام حركة السير.

وكانت المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية قد رفعت درجة الجهوزية في صفوف طواقمها للتعامل بشكل فوري مع تبعات المنخفض الجوي.

وزارة التعليم

بدورها، واصلت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، تقديم خدماتها للجمهور في ظل المنخفض الجوي، حيث يجري استقبال المراجعين في الصالة الرئيسية لمركز خدمة الجمهور، وجميع مراكز الخدمة المنتشرة في المديريات.

وأوضح مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة أحمد عايش النجار، أن الوزارة تحرص دوماً على استقبال الجمهور والمراجعين، في كافة الظروف وخصوصاً أوقات الطوارئ، وذلك من أجل إنجاز معاملاتهم في مجال التصديقات، والتقديم للمنح، والرد على استفساراتهم.

وزارة الزراعة..إرشادات هامة

وزارة الزراعة أيضاً، تسارعت إلى تقديم العديد من النصائح والارشادات للمزارعين لمواجهة هجمتي البرد والأمطار والسيول وشدة الرياح التي تضرب قطاع غزة، والتي قد تؤثر على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأكدت وزارة الزراعة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والحذر خللا المخفض الجوي، إلى جانب التأكيد على أهمية التواصل مع دوائر الإرشادات وخدمات المزارعين في المحافظات في حال حدوث أي طارئ.

بلديات غزة..عمل دؤوب

عمال البلديات لم يتوانوا للحظة عن أداء عملهم في ظل غزارة الأمطار، حيث انتشر المئات من العمال في الشوارع والطرقات، ما بين تكنيس وتنظيف وتصريف لمياه الأمطار.

بلدية غزة أكدت أنها تساند نظيراتها في بلدية المغراقة في معالجة تداعيات المنخفض الجوي، في وقت استنفرت فيه لجنة الطوارئ طواقمها الميدانية للعمل منذ صباح الاثنين الماضي، حفاظًا على سلامة المواطنين والمدينة.

وذكرت البلدية، أن طواقمها انتشرت ميدانيًا منذ اللحظة الأولى للمنخفض الجوي وتعاملت مع الإشارات الواردة من المواطنين أولاً بأول، أثناء الهجمة المطرية الكبيرة.

ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع طواقمها العاملة في الميدان للتخفيف من آثار المنخفض الجوي، والحفاظ على النظافة العامة وتجنب إلقاء النفايات بشكل عشوائي منعًا لتجمعها فو المصارف ما يؤدي إلى إغلاقها وغرق الشوارع.

لجنة الطوارئ بمحافظة رفح هي الأخرى كانت على رأس عملها الميداني؛ لمتابعة ومعالجة الإشارات الواردة؛ للحفاظ على انسياب الحركة المرورية وعدم إغلاق الطرق خلال المنخفض الجوي المستمر.

وأكدت بلدية رفح أن صناع الجمال يعملون على جمع وترحيل النفايات رغم الأجواء الماطرة، فيما تواصل لجنة الطوارئ معالجة تداعيات المنخفض الجوي، والتعامل مع الإشارات الواردة إليها عبر رقم الشكاوى 115.

ونبهت إلى ضرورة التأكد من تثبيت ألواح الأسبست وأجهزة اللواقط، وعدم ترك خزانات المياه فارغة؛ تخوفًا من سقوطها نتيجة الرياح القوية، بالإضافة إلى اخذ خذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أوقات اشتداد الرياح وعدم السير بجوار الأجسام القابلة للتطاير.

واستكمالا لجهود البلديات قاطبة، تتابع فرق لجنة طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، تنفيذ أعمال تنظيف مصارف مياه الأمطار من النفايات والعوالق وإزالة المخلفات التي انجرفت إليها أثناء هطول مياه الأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير، وذلك لزيادة فعاليتها، وضمان سهولة تصريف مياه الأمطار لها خلال المنخفضات الجوية القادمة.

فيما لا تزال طواقم الطوارئ في بلدية جباليا النزلة، تتابع العمل بكل جهد في الميدان ما بين تسليك مصارف مياه الأمطار وتنظيف الصرف الصحي، ومتابعة ظروف المواطنين وغيرها من الأعمال اللازمة، لتوفير سبل الراحة للمواطنين والحفاظ على حالة الاستقرار والأمان خلال أوقات المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة هذه الأيام.