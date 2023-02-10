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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 77

10 شباط / فبراير 2023 09:21

زلزال
زلزال

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 77، بعد وفاة عائلة فلسطينية مكونة من 3 أفراد في مدينة انطاكيا التركية.

وأفادت "مصادر فلسطينية  أنه تم تأكيد وفاة عائشة باكير، عبد الله باكير، وعبد المعين باكير، في مدينة انطاكيا، علما أنهم من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وانتقلوا من مخيم درعا للعيش في تركيا، مؤكده ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

وكانت طواقم الإنقاذ قد تمكنت، يوم الخميس، من انتشال جثة الطبيب يوسف مجدي درابية من قطاع غزة، في مدينة أنطاكيا التركية، بعد فقدان أثره لمدة ثلاثة أيام متواصلة جراء الزلزال، بحسب ما أفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وفي وقت سابق، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثة المواطن الفلسطيني حسن محمد ديمير وزوجته، من تحت أنقاض منزلهما المدمر في مدينة أديمان التركية، ليصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 26، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين الماضي، شمال سوريا وجنوب تركيا إلى أكثر من 21 ألف شخص.

وأفادت مصادر رسمية وطبية، الليلة، أن 17,674 شخص لقوا مصرعهم في تركيا، فيما تم إحصاء 3377 جثة في سوريا، ما يرفع عدد القتلى إلى 21,051.

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