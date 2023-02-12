ثلاث إصابات خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

جنين - وكالة الرأي :

أصيب، اليوم الأحد، ثلاثة شبان بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه جرى نقل إصابتين بحالة خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، حيث تم إدخالهم إلى غرف العمليات، كما جرى نقل إصابة خطيرة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وقالت مصادر محلية إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال في البطن ووصفت جروحهما بالخطيرة ونقلا إلى المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في المدينة.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت منزلا في حي الجابريات، واعتقلت الأسير المحرر جبريل الزبيدي، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في سجون الاحتلال.