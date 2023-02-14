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استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في طوباس

14 شباط / فبراير 2023 11:17

الشهيد العايدي
الشهيد العايدي

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد فتى متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم، في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحة في تصريح لها، باستشهاد الفتى محمود ماجد محمد العايدي ( ١٧ عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، فجر في مخيم الفارعة بالمدينة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا وانتشرت في كافة أرجائه، وحاصرت منزل أحد المواطنين، حيث اندلعت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، ما أدى لاصابة الشاب العايدي برصاصة في رأسه نقل على إثرها للمستشفى وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده.

وباستشهاد الفتى العايدي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

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