الراصد الجوي لـ"وكالة الرأي": منخفض جوي شديد البرودة يوم غدٍ

رام الله - بسام العطار- وكالة الرأي:

قال الراصد الجوي إن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي سريع، وشديد البرودة، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضح الراصد لـ" وكالة الرأي"، أن انحفاضاً ملموساً سيطرأ على درجات الحرارة، لذا يكون الطقس بارداً جداً وغائماً جزئياً الى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية غالباً خفيفة ومتقطعة من الأمطار في عدة مناطق، وتهب رياح نشطة، وتصبح الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية.

وبين الراصد أن الطقس يوم الخميس يكون بارداً جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وغائماً، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في العديد من المناطق حتى ساعات المساء.