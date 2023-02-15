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الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

15 شباط / فبراير 2023 08:13

الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة
الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 14 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من بيت لحم، وهم: قسام رمزي عميرة (16 عاما)، ومحمد نعيم عميرة (25 عاما)، ومحمد رأفت حمامرة (30 عاما)، وإياد فؤاد حمامرة (20 عاما)، ومحمد داود شوشة (20 عاما)، وجميعهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، إضافة إلى فراس إبراهيم دار راشد (44 عاما)، من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.  

وقالت مصادر محلية، إن تلك القوات اعتقلت، الفتى أحمد علقم، والفتى يعقوب الحاج، بعد مداهمة منزليهما في قرية بيت سير جنوب غرب رام الله، والفتى محمد خير بعيرات، والشاب محمد أبو ياسين بعد مداهمة منزليهما في كفر مالك شرق المحافظة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط والصحفي المحرر عبد الله شتات في أعقاب اقتحام منزله في بلدة بديا بسلفيت، والمحرر عمرو ريحان، والشاب عبيدة يامين عقب اقتحام منزل أحد المواطنين في قرية تل بمحافظة نابلس، والشاب إبراهيم عابد من كفر دان في جنين.

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