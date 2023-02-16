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الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة

16 شباط / فبراير 2023 08:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، 16 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وهم: إياد حسن العطاونة، مجد إسماعيل العطاونة، عمر محمد العطاونة، سعيد ماهر عصافرة، مصطفى صقر عطافرة، عبد الخالق جودي، محمد الزهور.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من رام الله كلا من: مدحت البزار من بيتللو، وأحمد كفاية من بيتونيا، والمحرر محمد ضراغمة، فيما اعتقل المحرر براء عبدالصمد، ومحمد أبو عليا من البيرة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر ساجي أبو عذبة، والشاب براء حماد من قلقيلية، ووسام أبو محسن من تياسير شرق طوباس، والجريح محمود الطرزي من جنين.

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