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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

20 شباط / فبراير 2023 08:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر محمد عمر حامد عقب اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ووجدي الخطيب، وحمزة الخطيب، ولؤي ياسين من بلعين غرب المحافظة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الشابين محمود إسماعيل وعبد صلاح عقب اقتحام منزليهما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والشابين معاذ ضرار وزياد شتيوي خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إياس عبد القادر عقب اقتحام منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، والجريح وسام رائد الحتاوي من الرام.

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