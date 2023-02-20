وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو الاتحاد الإفريقي لإبعاد الاحتلال عن جسم الاتحاد وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة لـ"الرأي": توفر كميات كافية من البيض المخصب لشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً وطفلاً من مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال العامة تنشر تقريرها الشهري عن إنجازاتها في يناير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد مرابطاً عن الأقصى لمدة 3 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية " الأراضي" تزيل تعديات على أراضي حكومية مخصصة للمبادلات وكالة الرأي الفلسطينية مستشفيات الخدمة العامة تستقبل وفداً من قافلة أميال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يأخذ قياسات منزلي أسيرين تمهيداً لهدمها في نابلس

20 شباط / فبراير 2023 09:02

نابلس - وكالة الرأي :

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، منزلي الأسيرين أسامة الطويل في شارع المريج، وكمال جوري في شارع تل، بمدينة نابلس، وأخذت قياساتهما تمهيداً لهدمهما.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير أسامة علاء الطويل أحد منفذي عملية "شافي شمرون"، وأبلغت والده بنيتها هدم المنزل، وضرورة إخلاء محتوياته تمهيدا لهدمه بعد صدور قرار من سلطات الاحتلال.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للاحتلال عمليات حفر وتخريب داخل المنزل.

وتخلل الاقتحام مواجهات واشتباكات مسلحة، أسفرت عن إصابة 20 فلسطينيا بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع، تم علاجها ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الطويل والشاب كامل جوري في الأسبوع الماضي، وذلك بعد محاصرة المنزل الذي كانا بداخله والاشتباك معهما وإصابتهما بجراح.

وينسب الاحتلال للطويل الضلوع بعملية إطلاق النار التي استهدفت حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقتل في تلك العملية التي تبنتها مجموعات "عرين الأسود" الجندي عيدو باروخ.

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لدعم ومساندة الإذاعات المحلية لدورها المهم في تعزيز السلم الاهلي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟