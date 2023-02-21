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الاحتلال يعتقل 400 مقدسيا منذ بداية العام

21 شباط / فبراير 2023 06:29

الاحتلال يعتقل 400 مقدسي منذ بداية العام
الاحتلال يعتقل 400 مقدسي منذ بداية العام

القدس – وكالة الرأي:

أفادت محافظة القدس، اليوم، أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في المحافظة، بلغت منذ بداية العام 400 معتقل.

وقالت المحافظة القدس في تصريح صحفي اليوم، إن هذا يعد تصعيدًا خطيرًا بالمقارنة بأعداد معتقلي نفس الفترة من العام 2022 الماضي.

وبينت أن قوات الاحتلال وسعت من حملات الاعتقال ضد نشطاء وشبان القدس على إثر العصيان المدني الذي نفذ في مناطق عدة من محافظة القدس قبل يومين.

وأشارت إلى تصاعد حالات الاعتقال الجماعية التي تقوم بها أجهزة الاحتلال الأمنية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتزامن عيد الفصح اليهودي مع الأسبوع الثالث منه، حيث تقوم باعتقالات احترازية قبل هذا الموعد من كل عام.

واعتبرت أن تصاعد حالات الاعتقال ضد الشبان المقدسيين، تأتي استمرارًا للسياسة الممنهجة التي تتبعها حكومات الاحتلال المتعاقبة من أجل الضغط على شبان المدينة المقدسة لتفريغها من أهلها الأصليين، في محاولة مستميتة لتهويدها وإحلال المستوطنين  مكانهم .

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