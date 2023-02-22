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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

22 شباط / فبراير 2023 08:06

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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