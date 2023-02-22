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بينهم 6 بحالة خطيرة

ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال بنابلس لـ 9 شهداء و97 مصابًا

22 شباط / فبراير 2023 10:28

جانب من اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس
جانب من اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس

نابلس – وكالة الرأي:

ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس، اليوم الأربعاء، إلى 9 شهداء و97 مصابًا بينهم 6 بحالة خطيرة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، بأن الشهداء هم: الطفل تامر نمر ميناوي (14 عاما)، المسن عدنان سبع بعارة (٧٢ عاماً)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (٢٤ عاماً)، ومحمد عمر أبو بكر (٢٣ عاماً)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاما)، ووليد رياض حسين دخيل (٢٣ عاماً)، والمسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر (٦١ عاماً)، وشهيد تاسع لم تعرف هويته بعد.

وقالت الوزارة، إن 47 إصابة بالرصاص الحي وصلت لمستشفى رفيديا الحكومي بينها 3 حالات خطيرة، و20 إصابات لمستشفى نابلس التخصصي بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن، و10 إصابات لمستشفى النجاح بينها إصابتان بحالة حرجة، و9 إصابات لمستشفى الاتحاد النسائي، و11 إصابة للمستشفى العربي التخصصي.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

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