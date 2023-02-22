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بينها 4 خطيرة

3 شهداء و41 إصابة برصاص الاحتلال في نابلس

22 شباط / فبراير 2023 10:28

جانب من اقتحام الاحتلال للمدينة
جانب من اقتحام الاحتلال للمدينة

نابلس – وكالة الرأي:

استشهد، اليوم الأربعاء، 3 مواطنين وأصيب 41 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، باستشهاد الطفل تامر نمر ميناوي (14 عاما)، والمسن عدنان سبع بعارة (٧٢ عاماً)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما) وإصابة 39 آخرين بينهم حالات خطيرة جراء عدوان الاحتلال على نابلس.

وقالت الوزارة، إن 26 إصابة بالرصاص الحي وصلت لمستشفى رفيديا الحكومي بينها ٤ حالات خطيرة، و٦ إصابات لمستشفى نابلس التخصصي بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن، و4 إصابات لمستشفى النجاح، و5 إصابات لمستشفى الاتحاد النسائي.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

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