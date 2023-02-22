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5 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

22 شباط / فبراير 2023 10:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس – وكالة الرأي:

أصيب، صباح اليوم الأربعاء، 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، بوصول 5 إصابات ما بين طفيفة إلى متوسطة برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

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