5 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

أصيب، صباح اليوم الأربعاء، 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة برام الله، بوصول 5 إصابات ما بين طفيفة إلى متوسطة برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.
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22 شباط / فبراير 2023 10:28
أصيب، صباح اليوم الأربعاء، 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة برام الله، بوصول 5 إصابات ما بين طفيفة إلى متوسطة برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.
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