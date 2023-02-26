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إصابة مستوطنيْن بجراح خطيرة بعملية إطلاق نار في نابلس

26 شباط / فبراير 2023 02:04

من مكان العملية
من مكان العملية

نابلس - وكالة الرأي

أصيب مستوطنين اثنين، ظهر اليوم الأحد، بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مستوطنين تعرضا لإطلاق نار داخل مركبتهما في البلدة، ما أدى لإصابتها بجراح خطيرة.

يتبع،،

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