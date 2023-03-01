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ويحاصر منزلاً

الاحتلال يحاصر منزلاً في أريحا وسط اشتباكات مع المقاومين

01 آذار / مارس 2023 01:35

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا

أريحا - الرأي

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر بالقرب من مدينة أريحا.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا داخل المخيم، مطالبين من بداخله بتسليم أنفسهم.

وأعلنت مصادر طبية إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال فيما اعتقلت القوات أحد المصابين بعد إصابته بجروح خطيرة في الصدر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، وأغلقت مداخل المخيم، ومنعت مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول، واستخدمت مواطنين كدروع بشري.

وأشارت مصادر محلية إلى اندلاع النيران من داخل المنزل المحاصر، بعد إطلاق قوات الاحتلال صاروخ "ماتدور" نحو المنزل.

بالمقابل أعلنت كتيبة مخيم عبة جبر تصدي مقاتليها لاقتحام المخيم، والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال.

وادّعت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم اعتقال 3 مطلوبين، بحجة مشاركتهم في تنفيذ عملية أريحا الأخيرة، والتي قُتل فيها مستوطن.

وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت، العبرية أن هدف الاقتحام اعتقال وتصفية خلية لحركة حماس نفذت عملية إطلاق نار على شارع عربة قبل عدة أيام.

وناشدت مكبرات المساجد في  عقبة جبر بمدينة أريحا الأهالي للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم.

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