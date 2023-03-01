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شهيد متأثرًا بجروحه إثر اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر

01 آذار / مارس 2023 07:54

اقتحام مخيم عقبة جبر
اقتحام مخيم عقبة جبر

الضفة المحتلة-الرأي:

ارتقى شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، أن الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب: "محمود جمال حمدان" ( ٢٢ عاماً )، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، ظهر اليوم.

ووكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، وحاصرت منزلاً يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما ادى إلى إصابة 3 شبان، أحدهم بجروح خطيرة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات، إحداها خطيرة في البطن، على إثر الاقتحام.

 وزعم جيش الاحتلال أنه اعتقل فلسطينيين اثنين، بدعوى مشاركتهما بتنفيذ عملية إطلاق نار في شارع 90 بأريحا قبل أيام والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. 

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم، ومنعت مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول، واستخدمت مواطنين كدروع بشري.
 

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