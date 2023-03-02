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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

02 آذار / مارس 2023 08:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت الشبان محسن حمامرة، ومحسن أبو مسلم، وعبد الرحيم اشتيوي، كما اعتقلت أنس تركمان، وسيف تركمان، من حي السويطات في جنين.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر حمد الله صبيح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومالك أكرم طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب المدينة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد الطويل، ومصعب زاهدة، وكلاهما من سلوان، وأويس العوري من كفر عقب، وسامي أبو غالية، وحسام فرعون من العيزرية.

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