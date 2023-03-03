وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى والإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله والبيرة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية اسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام صوب الأراضي الزراعية شمال بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر 120 منزلًا بالهدم في القدس والضفة منذ بدء العام وكالة الرأي الفلسطينية مصرع شاب في حادث عمل بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: سيندم الاحتلال على لحظة إصداره لقانون إعدام الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الإمارات تُلغي زيارة لنتنياهو خوفا من تصريحه خلالها ضد إيران
أخبار » أخبار الأسرى

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الثامن عشر

03 آذار / مارس 2023 08:39

12180424272072533462933173030183
12180424272072533462933173030183

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن عشر على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وسيعتصم الأسرى اليوم في الساحات بعد صلاة الجمعة وارتداء ملابس السجن "الشاباص".

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟