وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية حماس: كل مكونات الكيان متواطئة بالاعتداء على أهل حوارة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية حماس : منْ يهدد بمحي بلدة حوارة سيُمحى من الوجود وكالة الرأي الفلسطينية قلقيلية تشيع جثمان الفتى محمد سليم إلى مثواه الأخير وكالة الرأي الفلسطينية 70 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الغرب يُكرم المشرف التربوي د.ماجد الرنتيسي لبلوغة سن التقاعد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق نابلس لمنع وصول متضامنين أجانب لبلدة حوارة وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة تؤكد على الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب جنوب تركيا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

03 آذار / مارس 2023 06:35

الداخل المحتل-الرأي:

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري لأسير من مدينة جنين المحتلة.

وذكر نادي الأسير في جنين، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للأسير أمين ماهر السعدي، للمرة الثانية، وهو معتقل منذ تاريخ 5/9/2022

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟