تجديد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الداخل المحتل-الرأي:

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري لأسير من مدينة جنين المحتلة.

وذكر نادي الأسير في جنين، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للأسير أمين ماهر السعدي، للمرة الثانية، وهو معتقل منذ تاريخ 5/9/2022