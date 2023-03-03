تجديد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري لأسير من مدينة جنين المحتلة.
وذكر نادي الأسير في جنين، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للأسير أمين ماهر السعدي، للمرة الثانية، وهو معتقل منذ تاريخ 5/9/2022
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03 آذار / مارس 2023 06:35
الداخل المحتل-الرأي:
جددت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري لأسير من مدينة جنين المحتلة.
وذكر نادي الأسير في جنين، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للأسير أمين ماهر السعدي، للمرة الثانية، وهو معتقل منذ تاريخ 5/9/2022