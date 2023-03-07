استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 جراء اقتحام مخيم حنين

جنين - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، الصحة: استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

وأوضحت الصحة أن الشهيد الأول هو المواطن محمد وائل غزاوي (26عاماً)، بينما أصيب 7 مواطنين، بينها إصابة خطيرة في البطن، جراء استمرار عدوان الاحتلال على مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة شارع مهيوب في مخيم جنين ومخيم عسكر بنابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية اليوم، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، حيث تدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوة المقتحمة ورجال المقاومة.

وأضافت أن قوات الاحتلال قصفت منزلاً تحاصره داخل المخيم لعائلة الشهيد أمجد العزمي في مخيم جنين، وتطالب والده بتسليم نفسه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر بنابلس، وتقوم محاصرة أحد منازل المواطنين شرق المدينة.

يتبع ...