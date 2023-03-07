استشهاد 6 مواطنين بينهم منفذ عملية حواره في جنين

جنين - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، الصحة: استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

وأوضحت الصحة أن الشهاء هم: طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً) وزياد امين الزرعيني (29 عاماً ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً).). كما استشهد عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً "ـ وشهيد مجهول الهوية.

واضافت أن 11 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة، بينها إصابة خطيرة في البطن، جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين.

ونعت كتائب القسام في جنين أحد عناصرها وهو القائد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة جنوب نابلس، الذي ارتقى خلال التصدي لاقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة شارع مهيوب في مخيم جنين ومخيم عسكر بنابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية اليوم، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، حيث تدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوة المقتحمة ورجال المقاومة.

وأضافت أن قوات الاحتلال قصفت منزلاً تحاصره داخل المخيم لعائلة الشهيد أمجد العزمي في مخيم جنين، وتطالب والده بتسليم نفسه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر بنابلس، وتقوم محاصرة أحد منازل المواطنين شرق المدينة.

يتبع ...