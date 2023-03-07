وكالة الرأي الفلسطينية تنويه صادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد 6 مواطنين بينهم منفذ عملية حواره في جنين وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القطرية: العمادي يصل غزة للقاء قيادات من الفصائل وكالة الرأي الفلسطينية الإعلامي الحكومي: المرأة الفلسطينية حققت إنجازات على كافة الصعد وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خان يونس تتفقد مشاتل الخضار في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم في غزة تفتتح المعرض التقني 2023 وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأشغال يتفقد مشروع جسر القرارة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة وجمعية وكلاء السياحة تناقشان سبل تسهيل عمل المنشآت السياحية وكالة الرأي الفلسطينية ورشة لمناقشة فرص الاستفادة من "الحمأة المعالجة" بالزراعة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

استشهاد 6 مواطنين بينهم منفذ عملية حواره في جنين

07 آذار / مارس 2023 03:22

جنين - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، الصحة: استشهاد 6 مواطنين وإصابة  آخرين  برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

وأوضحت الصحة أن الشهاء هم:  طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً) وزياد امين الزرعيني (29 عاماً ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً).). كما استشهد عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً "ـ وشهيد مجهول الهوية.

واضافت أن 11 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة، بينها إصابة خطيرة في البطن، جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين.

ونعت كتائب القسام في جنين أحد عناصرها وهو القائد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة جنوب نابلس، الذي ارتقى خلال التصدي لاقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة شارع مهيوب في مخيم جنين ومخيم عسكر بنابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية اليوم، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، حيث تدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوة المقتحمة ورجال المقاومة.

وأضافت أن قوات الاحتلال قصفت منزلاً تحاصره داخل المخيم لعائلة الشهيد أمجد العزمي في مخيم جنين، وتطالب والده بتسليم نفسه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر بنابلس، وتقوم محاصرة  أحد منازل المواطنين شرق المدينة.

يتبع ...

شهيددد عبد
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟