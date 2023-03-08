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دعت لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المرأة

نقابة الموظفين تطالب بحفظ حقوق الموظفة الفلسطينية

08 آذار / مارس 2023 09:56

غزةوكالة الرأي:

طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام، بحماية الموظفة الفلسطينية وحفظ حقوقها، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحقها. 

وحيّت النقابة في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام، المرأة الفلسطينية الصامدة المجاهدة، وخاصة المرأة التي تقوم بخدمة شعبها في الوظيفة العمومية دون كلل او ملل، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، والحصار الإسرائيلي الخانق، ودفعة الراتب التي لا تكاد تسد رمق الأسرة الفلسطينية.

وقالت: "إن المرأة الفلسطينية تبقى شامة مميزة بين نساء العالم أجمع، وهي المرأة التي حافظت على كينونة الشعب الفلسطيني وصموده في وجه أعتى احتلال، وربت أبناءها على البطولة والتضحية، فكانوا الأبطال الأحرار الذين لا يزالون يدافعون عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضافت: "لقد شكلت المرأة الفلسطينية وما تزال أنموذج المرأة الحرة الشجاعة التي تبث الأمل في قلوب أبناء شعبها بالزغاريد رغم مرارة استشهاد فلذات كبدها".

وأكدت النقابة، وقوفها إلى جانب المرأة الفلسطينية في كل محطات عملها، مطالبةً بحفظ حقوقها، ومراعاة واجباتها والأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها.

وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات حماية المرأة بالوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية ومناصرتها، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والذي ينهش المرأة الفلسطينية ويقوض أسباب دعمها وصمودها.

ودعت النقابة، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق ضحايا الاعتداءات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية والتي استهدفت في كثير منها نساء فلسطين، فكان منهن الشهيدات والجريحات خاصة الموظفات.

كما طالبت الجهات التشريعية والحكومية بتعديل إجازة الأمومة لتكون 90 يوما بدل 70، حتى تتمكن هذه الأم الموظفة من مراعاة أبنائها الأطفال، والقيام بواجباتها وخدمة أبناء شعبها بشكل متواز.

وشددت النقابة، على أنها ستظل تدافع بكل قوة عن حقوق الموظفات للتخفيف من الأعباء الملقاة على عواتقهن.

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