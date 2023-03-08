حماس: اعتداء أمن السلطة على جنازة الشهيد خروشة انحطاط وطني وأخلاقي

غزة – وكالة الرأي:

قالت حركة حماس، إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة اليوم الأربعاء، وإسقاط جثمانه على الأرض، يمثل انحطاطا وطنيا وأخلاقيا.

وذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، أن الاعتداء سيظل عاراً يلاحق من أعطى التعليمات لهؤلاء بالاعتداء على الشهيد.

وأوضح قاسم، أن السلطة العاجزة تماماً عن حماية شعبنا من عدوان المستوطنين، وتلجأ إلى مهاجمة جثمان من رد العدوان عن أهلنا في نابلس.

وأكد أن قيادة السلطة مصرة على تنفيذ مخرجات قمة العقبة الأمنية حتى لو كان على حساب العدوان على رموز الشعب الفلسطيني.