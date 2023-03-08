وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 4 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الموظفين تطالب بحفظ حقوق الموظفات وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل وزارة المالية على المعابر أمس وكالة الرأي الفلسطينية بيومها العالمي .. "شؤون المرأة" تستعرض واقع المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية بيوم المرأة العالمي .. وزارة الأسرى: 29 أسيرة بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بالضفة حدادًا على شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: اعتداء أمن السلطة على جنازة الشهيد خروشة انحطاط وطني وأخلاقي

08 آذار / مارس 2023 11:30

جانب من الإعتداء على جنازة الشهيد خروشة
جانب من الإعتداء على جنازة الشهيد خروشة

غزةوكالة الرأي:

قالت حركة حماس، إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة اليوم الأربعاء، وإسقاط جثمانه على الأرض، يمثل انحطاطا وطنيا وأخلاقيا.

وذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، أن الاعتداء سيظل عاراً يلاحق من أعطى التعليمات لهؤلاء بالاعتداء على الشهيد.

وأوضح قاسم، أن السلطة العاجزة تماماً عن حماية شعبنا من عدوان المستوطنين، وتلجأ إلى مهاجمة جثمان من رد العدوان عن أهلنا في نابلس.

وأكد أن قيادة السلطة مصرة على تنفيذ مخرجات قمة العقبة الأمنية حتى لو كان على حساب العدوان على رموز الشعب الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟