النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2479) الأحد9 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تُدين جرائم الاحتلال المتصاعدة وتُحمل حكومة نتنياهو مسئولية تداعياتها
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
- الاحتلال يفرج عن جثماني شهيدين محتجزين ويصيب فلسطينيين بجروح في الخليل
- جيش الاحتلال يقصف نقطة للمقاومة الفلسطينية في غزة
- قيادة الأسرى الفلسطينيين تدعو لجعل الجمعة “يوم غضب” ضمن معركة “العصيان”
- قيادة الجهاد الإسلامي بغزة تستقبل السفير العمادي
- حماس: نحن في أتون تصعيد.. وتدخل المقاومة بغزة سيكون مرهونا بهذا الأمر..
- الأسرى يواصلون العصيان داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 24
- إدانة رسمية لجريمة الاحتلال في جنين والفصائل تؤكد أنها لن تمر بدون رد
- حماس: نحن في أتون تصعيد.. وتدخل المقاومة بغزة سيكون مرهونا بهذا الأمر..
أخبار إسرائيلي
- اخبار دولية
اخبار عربية
- الكويت تدعو المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني
- مجلس الجامعة العربية يطالب "الجنائية الدولية" بإنجاز التحقيق في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
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الصحف العربية
القدس العربي
- غزة.. المبعوث القطري يلتقي قيادة “الجهاد الإسلامي”
- سلطات الاحتلال تقرر هدم مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية
- الاحتلال يفرج عن جثماني شهيدين محتجزين ويصيب فلسطينيين بجروح في الخليل
- جيش الاحتلال يقصف نقطة للمقاومة الفلسطينية في غزة
- قيادة الأسرى الفلسطينيين تدعو لجعل الجمعة “يوم غضب” ضمن معركة “العصيان”
- تشييع 6 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال في جنين وإضراب شامل يعم الضفة- (فيديو)
- من هو الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة التي قُتل فيها مستوطنان؟
- جيش الاحتلال يعدم 3 شبان فلسطينيين داخل سيارتهم قرب جنين- (فيديوهات)
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الشرق الأوسط
- مقتل 3 فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة
- اعتداء على جنازة منفذ عملية حوارة يحرج السلطة الفلسطينية
- إسرائيل تستعد لهجمات انتقامية بعد جنين
- أصوات تدعو نتنياهو إلى الاستقالة لإنقاذ
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الخارجية الفلسطينية تُدين جرائم الاحتلال المتصاعدة وتُحمل حكومة نتنياهو مسئولية تداعياتها
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
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الشروق المصرية
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
- نساء إسرائيل يشكلن سلاسل بشرية احتجاجا على الإصلاحات القضائية
- مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي في بلدة الرام بالقدس
- الكويت تدعو المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني
الشرق القطرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعدم 3 فلسطينيين بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم في جنين
- الصحة الفلسطينية: 74 شهيدا ارتقوا منذ مطلع العام الجاري بينهم 13 طفلا
- مجلس الجامعة العربية يطالب "الجنائية الدولية" بإنجاز التحقيق في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- محدث ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين
- الصحة: استشهاد طفل متأثرًا بجروح أُصيب بها في جنين قبل يومين
- قاسم: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وشعبنا قادر على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه
- خاص خريشة: قمع السلطة لجنازة "خروشة" محاولة لوأد المقاومة
- الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ24
- هنية يهاتف زوجة الشهيد "خروشة" معزيًا ومهنئًا ومشيدًا بجهاده المبارك
- مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في عدّة مناطق بالضفة
صحيفة الأيام
- الاحتلال يعدم ثلاثة شبّان داخل مركبتهم قرب جبع صباح اليوم
- »تشييع حاشد وغاضب للشهداء الستة إضراب شامل وحداد في محافظات الضفة
- »"الهلال الأحمر": نرفض اتهامات الاحتلال باستخدام مقاومين مركبتنا في مخيم...
- »مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة مطالب النقابات
- »تعديل ساعات السفر عبر الجسر الاثنين
- »رسالة تحذير لنتنياهو بشأن توجيهات بن غفير بشأن هدم المنازل الفلسطينية
- »"محو حوارة": مسؤولون أميركيون يلغون مشاركتهم في مؤتمر سيحضره سموتريتش
- »إسرائيل: الاحتجاجات تؤخر وصول أوستن وتحصر اجتماعاته في منطقة المطار
صحيفة القدس
- محدث|| 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال جنوب جنين
- إصابة في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- استشهاد طفل متأثرًا بجروحه في مخيم جنين
- اجتماع استثنائي للحكومة اليوم لمناقشة مطالب النقابات
- إدانة رسمية لجريمة الاحتلال في جنين والفصائل تؤكد أنها لن تمر بدون رد
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» الحياة الجديدة
- الاحتلال يعدم ثلاثة شبان داخل مركبتهم قرب بلدة جبع
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في الخليل ونابلس
- أغنية فاشية متداولة بين المستوطنين الإرهابيين: "من يحترق الآن؟ حوارة"
- استشهاد الطفل وليد نصار متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
- مجلس الوزراء يعقد جلسة استثناية اليوم لمناقشة مطالب النقابات
وكالة الرأي
- الاحتلال يغتال 3 مواطنين جنوب جنين
- حماس: دماء شهداء جنين لن تذهب هدرًا
- استشهاد طفل في جنين متأثرًا بجراحه قبل يومين
- الأسرى يواصلون العصيان داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 24
- الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة والقدس
- أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
- صور "الاتصالات" تشارك في ورشة عمل حول "جودة البرمجيات"
- صور بلدية النصيرات تنهي أعمال تطوير "شارع ١١"
وكالة صفا
- دعت للرد وتصعيد المواجهة...الفصائل تزف شهداء "جبع" وتحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد
- استشهاد طفل من مخيم جنين متأثرًا بجراحه
- بالفيديو والصور 3 شهداء بعملية اغتيال في جبع جنوبي جنين
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الأسرى يعتصمون في ساحات السجون باليوم الـ24 للعصيان
- محدث اعتقالات بمداهمات لقوات الاحتلال في الضفة والقدس
فلسطين اليوم
- بالفيديو والصور قوات خاصة "إسرائيلية" تغتال ثلاثة مقاومين من كتيبة جنين
- طالبت بالمواجهة والاشتباك.. ردود فعل فصائلية غاضبة ومنددة لجريمة الاحتلال في جنين
- استهدفنا الاحتلال رداً على اغتيال القائد فاخوري
- بالصور كتيبة جبع تُسقط طائرة مُسيرة للاحتلال خلال الاشتباكات المسلحة في جنين
- "الجهاد": فاتورة الحساب مع العدو الصهيوني لن تغلق
- قيادة الجهاد الإسلامي بغزة تستقبل السفير العمادي
سما نيوز
- صورة : جيش الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين في جبع قضاء جنين
- إعلام إسرائيلي: احتقان كبير في "الجيش".. طيارون لهاليفي: نحن في حالة حرب
- جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الخميس
- مسؤولون أميركيون يلغون مشاركتهم في مؤتمر سيحضره سموتريتش
- حماس: نحن في أتون تصعيد.. وتدخل المقاومة بغزة سيكون مرهونا بهذا الأمر..
عرب 48
- وفد عن الكنيست يزور البحرين ويشارك بمؤتمر البرلمانات العالمي
- إضعاف القضاء: الائتلاف يخطّط لبدء تشريع جزء من الخطة المُقترَحة بدون موافقة المعارضة
- استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
- مفوّضو شرطة سابقون يطالبون نتنياهو بعزله: بن غفير يدفع نحو انتفاضة ثالثة
- 3 شهداء برصاص الاحتلال في جبع
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة
- استشهاد الطفل وليد نصار متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جني ...
- الاحتلال يعدم ثلاثة شبان داخل مركبتهم قرب بلدة جبع
حدث في مثل هذا اليوم
9 آذار (مارس)
- 2004م وفاة أبو العباس أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية في المعتقل الأمريكي بالعراق كما أفاد مسئول بالسلطة الفلسطينية وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على أبو العباس الذي يعيش في العراق منذ سنوات في نيسان 2003م أثناء محاولته الفرار من البلاد وكان اسمه مدرجا في الماضي على قائمة أخطر المطلوبين في العالم.
- 2003م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات يعيّن محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء، استجابة للمطالب الأمريكيّة والأوروبيّة باستحداث هذا المنصب.
- 2002م استشهاد فلسطينيين هاجما بالأسلحة الرشاشة المارة أمام أحد الفنادق في منطقة مزدحمة في "نتانيا" شمال تل أبيب مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة نحو 50 آخرين. وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشهيدين سعيد البطا وشادي النجمة هما اللذان نفذا العملية.
- 2002م عملية استشهادية في مقهى مومنيت في حي رحافيا بمدينة القدس الغربية حيث قام الاستشهادي فؤاد إسماعيل الحوراني بتفجير نفسه في المقهى مما أدى إلى مقتل 14 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب عز الدين القسام العملية.
- 2001م وزير حرب الكيان الصهيونيّ، بنيامين بن أليعازر، ورئيس أركانه، موفاز، يتعرّضان لمحاولة اغتيالٍ حين استهدفهما قنّاصٌ فلسطينيّ، وهما يقومان بجولةٍ تفقّدية في مستوطنة "نفيه ديكاليم" بقطاع غزة.
- 1959م أوصى مجلس الجامعة العربية بالدعوة إلى اجتماعٍ على مستوى عالٍ لدراسة موضوع إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحّداً.
- 1959م مجلس جامعة الدول العربية يرسم سياسة موحدة لاسترجاع فلسطين بعد احتلالها عام 1948 بحيث تلتزم بتنفيذها الدول العربية كافة.
- 1957م الكونغرس الأمريكي يصادق على مشروع أيزنهاور، وهو مشروع أمريكي يهدف إلى ملء الفراغ الذي تركه الغرب في الشرق الأوسط على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.
- 1949م إسرائيل تحتل ميناء أم الرشراش على البحر الأحمر وتطلق عليه اسم ميناء إيلات. تعهد الإنكليز للعرب بمنع عملية الاحتلال ثم قدموا لها التسهيلات غير المباشرة.