النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2479)   الأحد9 مارس 2023

10:04الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة "85" ألف دولار و"60" ألف شيكل

10:12النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2479) الأحد9 مارس 2023

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