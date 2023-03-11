أسماء حجاج غزة المقبولين في قرعة الحج لموسمي 1444و1445هجري

غزة – وكالة الرأي :

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، قرعة الحج لموسمي 1444هـ و 1445هــ، في قطاع غزة لاختيار أسماء الحجاج خلال الموسم الجاري والمقبل.

ونشرت الوزارة رابط بأسماء الحجاج المقبولين في القرعة العلنية التي تم اجرائها بشكل مباشر في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة.

وللاطلاع على أسماء الحجاج المقبولين يرجى الدخول إلى الرابط التالي "اضغط هنا"

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وذكر مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة في تصريحات صحفية سابقة أن عدد المسجلين هذا العام 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم".

وأوضح أنه سيتم هذا العام اجراء القرعة على 1900 اسم والسنة القادمة 2500 اسم، وبمجرد الانتهاء من القرعة سيتم إرجاع الأموال لمن لم يحالفهم الحظ لهذا العام.

وأكد الصوالحة أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء "المحرم" أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.

وتعقد قرعة الحج اليوم بحضور وزير الأوقاف حاتم البكري الذي وصل القطاع الأسبوع الماضي.