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سلمه رسالة تضامن .. وفد برلماني برئاسة د. بحر يزور الهلال التركي بغزة معزيًا بضحايا الزلزال

13 آذار / مارس 2023 02:51

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

غزة - وكالة الرأي:

عبر المجلس التشريعي عن تضامنه مع الشعب التركي عامة وضحايا الزلزال خاصة، خلال زيارة لمقر الهلال الأحمر التركي بغزة، برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة.

وضم الوفد إلى جانب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، النائب عن كتلة فتح البرلمانية النائب أشرف جمعة، ورئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد فرج الغول، ورئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس النائب د. عبد الرحمن الجمل.

وقدم د. بحر رسالة تعزية وتضامن باسم المجلس التشريعي مع تركيا قيادة وبرلمانًا وشعبًا، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته آلمه ما جرى في تركيا ويدعو الله أن يرحم الشهداء ويعجل بشفاء المصابين.

وتضمنت الرسالة على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يقف مع الشعب التركي الشقيق، ويدعو بالرحمة للشهداء الذين ارتقوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن تتعافى تركيا من آثار هذا الزلزال وتتجاوز المحنة بسلام.

من جهته؛ ثمن مدير الهلال الأحمر التركي في قطاع غزة فورال جان كورال، هذه اللفتة الطيبة من رئاسة ونواب المجلس التشريعي، شاكرًا الشعب الفلسطيني على تضامنه مع تركيا وضحايا الزلزال، الأمر الذي يعبر عن صدق مشاعره الأخوية تجاه تركيا وشعبها.

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