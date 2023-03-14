النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2482 ) الأحد 14/3/2023

1979م مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق بالأغلبية على نص معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر، وهي أول معاهدة مع دولة عربية.

1965م الحكومة الإسرائيلية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الغربية، بعد سبعة عشر عاماً على قيام الدولة العبرية، ونحو عقدين من انتهاء الحرب العالمية الثانية التي قتلت فيها ألمانيا النازية أعداداً كبيرة من اليهود.