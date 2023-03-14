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الاقتصاد: المواد الغذائية متوفر بشكل كامل خلال شهر رمضان

14 آذار / مارس 2023 01:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- وكالة الراي
أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد أ. عبد القادر بنات على ان  المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية في كافة المحافظات متوفرة بشكل كامل خلال شهر رمضان الفضيل .

واوضح بنات ان الوزارة تعمل بشكل متواصل على حماية المستهلك ومحاربة الغش واحتكار السلع واستغلال حاجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، الى جانب متابعة أسعار السلع الأساسية والخضار لافتاً أن الوزارة سننشر قائمة الأسعار الاسترشادية وعلى التجار الالتزام بها.

وقال :" كثفنا من حملات الرقابة والتفتيش مع الشركاء لتشمل محلات تجارية، وأسواق ومولات والمنشآت الغذائية.

وأضافة :" كما تتابع طواقمنا المخابز ومحال الحلويات ومنتجات الشوكولاتة والمكسرات ومصانع السمك للتأكد من صحة وسلامة المنتجات.
 

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