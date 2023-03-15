وكالة الرأي الفلسطينية مروان عيسى: أي تغيير بالأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال وكالة الرأي الفلسطينية روسيا.. عامل بسيط يتحول إلى ملياردير بـ"رمشة عين" وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على ساعة Xiaomi الجديدة ومواصفاتها المميزة وكالة الرأي الفلسطينية 6 نصائح تساعدك على تنشيط الدورة الدموية وكالة الرأي الفلسطينية لو بتعانى من آلام المفاصل بعد انقطاع الطمث.. 6 مكملات مهمة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف مادة فائقة التوصيل ستحدث ثورة في الطاقة والإلكترونيات وكالة الرأي الفلسطينية اختراق علمي قد يسمح يوما ما للبشر بإعادة إنماء الأطراف المفقودة! وكالة الرأي الفلسطينية 6 فوائد صحية لتناول الذرة.. أبرزها علاج النحافة وفقر الدم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"مشروع أوسلو انتهى والأيام القادمة حبلى بالأحداث"

مروان عيسى: أي تغيير بالأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال

15 آذار / مارس 2023 09:21

عناصر من كتائب القسام
عناصر من كتائب القسام

غزةوكالة الرأي:

أكد نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى، أن أي تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال.

وقال عيسى في تصريحات لقناة الأقصى: "إن مشروع أوسلو انتهى، والأيام القادمة حبلى بالأحداث".

وأضاف: "نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية".

وتابع: "إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر".

وشدد عيسى، على الاستمرار في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصل إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر.

وذكر أن "الروح الاستشهادية لأهلنا في الضفة غير مسبوقة وأهلنا ومقاومتنا في الضفة بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال".

وأكد عيسى، على ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها مادياً، ومعنوياً وإعلامياً، وهذا لا يعني تركها وحدها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟