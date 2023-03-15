مروان عيسى: أي تغيير بالأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال

غزة – وكالة الرأي:

أكد نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى، أن أي تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال.

وقال عيسى في تصريحات لقناة الأقصى: "إن مشروع أوسلو انتهى، والأيام القادمة حبلى بالأحداث".

وأضاف: "نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية".

وتابع: "إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر".

وشدد عيسى، على الاستمرار في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصل إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر.

وذكر أن "الروح الاستشهادية لأهلنا في الضفة غير مسبوقة وأهلنا ومقاومتنا في الضفة بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال".

وأكد عيسى، على ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها مادياً، ومعنوياً وإعلامياً، وهذا لا يعني تركها وحدها.