وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستشفى الرنتيسي النصر ينظم حملة للتبرع بالدم وكالة الرأي الفلسطينية ذوو إعاقة .. هممٌ عالية تناطح السماء وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء ينظم دورة تدريبية في مهارات التواصل والأخلاقيات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث سبل تعزيز الإجراءات المتخذة في معاملات الأغذية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصـابات في 8 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تُنجز قضايا سطو وسرقة في عدد من المحافظات وكالة الرأي الفلسطينية رصد لحظة إطلاق رتيلاء لكيس بيوض في فيديو نادر! وكالة الرأي الفلسطينية إسمنت بطعم السكر في الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية "عيسى": مشروع أوسلو انتهى والأيام القادمة حبلى بالأحداث
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الطاقة تتفقد مشروع" حياة غزة" بخانيونس

15 آذار / مارس 2023 10:44

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي :

قامت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتنفيذ زيارة تفقدية لمتابعة تقدم العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية والذي تنفذه شركة حياة غزة، على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس.

حيث التقى كل من م. إبراهيم الشنطي مدير دائرة المشاريع، وم. نادر طالب مدير وحدة أبحاث الطاقة، ممثلين عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بـ م. فتحي الشيخ خليل والطواقم الفنية العاملة في شركة حياة غزة.

وتأتي هذه الزيارة في إطارها المبرمج بهدف الوقوف على مستجدات سير العمل، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأوضح م. الشنطي بأنه قد تم الانتهاء من تركيب حوامل الخلايا الشمسية، والخلايا الشمسية، والبدء بالتمديدات الكهربائية داخل المحطة، فيما أشار م. طالب أن المشروع بانتظار اتمام أعمال الربط الكهربائية لمكونات المحطة وتركيب أجهزة إنفيرتر للطاقة الشمسية، ومن ثم الربط على شبكة الكهرباء العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟