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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483) الاثنين15 مارس 2023

15 آذار / مارس 2023 11:03

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483)   الاثنين15 مارس 2023

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15 آذار (مارس)

  • 2008 استشهاد المشرف الفني لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية حسن شقورة خلال قصف إسرائيلي لسيارة شمال قطاع غزة.
  • 2002م عملية نوعية وجريئة بالقرب من مستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة حيث قامت المقاومة الشعبية ألوية الناصر صلاح الدين بتدمير دبابة ميركافاة صهيونية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود صهاينة واحتراق الدبابة بالكامل.
  • 1997م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يدعو إلى قمة طارئة في غزة لبحث عملية السلام، حضر القمة عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمركية، حيث طالب عرفات المؤتمر بالضغط على إسرائيل لوقف مشروع مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينة القدس.
  • 1980م مصر وإسرائيل توقعان اتفاقا للنقل الجوي ينص على تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من جانب كل طرف إلى الطرف الآخر.
  • 1978م بدء العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان والذي استمر 6 أيام متتالية ويعتبر هذا العدوان من أوسع العمليات الحربية التي شهدتها تلك المنطقة من حيث حجم القوات الغازية وجاء هذا الاجتياح رداً على عملية دلال المغربي في تل أبيب.
  • 1972م الملك حسين يعلن مشروع المملكة المتحدة بين فلسطين والأردن الذي عرف باسم مشروع النقاط الست وتتلخص في: إنهاء سيدة جميع الدول، واحترام سيادة جميع الدول، والاعتراف بحق الجميع بالعيش في سلام، وضمان حرية الملاحة، وعدم انتهاك أراضي الغير، وتسوية مشكلة اللاجئين.
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