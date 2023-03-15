النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483) الاثنين15 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- لجنة المتابعة بأراضي 48 تدعو لمشاركة واسعة في إحياء الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الخالد
- قناة عبرية: قمة إسرائيلية فلسطينية خلال أيام في شرم الشيخ
- الاحتلال يهدم منزلين في القدس ويؤجل إخلاء “الخان الأحمر” لما بعد شهر رمضان
- مروان عيسى: أي تغيير بالأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال
- وزارة الأسرى تنظم ماراثونًا رياضيًا كبيرًا الجمعة دعمًا للأسرى
- استعدادات عملية في تل أبيب وغزة لتطورات رمضان.. حكومة اليمين ترفض التسهيلات والمقاومة تحذر
أخبار إسرائيلي
- رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يبدأ زيارة لبرلين اليوم
- الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات
- »هرتسوغ: إسرائيل تعيش وضعاً خطيراً جداً
- »الكنيست يتحرك بسرعة لإقرار قانوني تقويض المحكمة العليا وإلغاء إخلاء...
- »وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون بالإفراج عن مستوطنين معتقلين إدارياً
- »هوس إسرائيلي من عملية تفجير مجدو: رسائل تهديد ومشاورات أمنية رفيعة المستوى
اخبار دولية
اخبار عربية
- الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعادة بناء 4
- وزراء الصحة العرب يصادقون على مقترح الجزائر بإنشاء وكالة عربية للتنمية الصحية
- البرلمان العربي: ازدواجية المعايير مع القضية الفلسطينية…
- مصطفى الفقي: إسرائيل أكبر الخاسرين بعد الاتفاق السعودي الإيراني
- وفد "فتح" يطلع جبهة التحرير الجزائري على مجمل التطورات الفلسطينية
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- قناة عبرية: قمة إسرائيلية فلسطينية خلال أيام في شرم الشيخ
- الاحتلال يهدم منزلين في القدس ويؤجل إخلاء “الخان الأحمر” لما بعد شهر رمضان
- التحقيق مع نائب إسرائيلي بشبهة التحريض على الإرهاب
- إضراب المعلمين الفلسطينيين يدخل منعطفا جديدا مع قرار بوقفه وتوقعات بإعلان “عصيان مدني”
- حماس تعلن لأول مرة تبنيها ودعمها لخلايا المقاومة في الضفة الغربية
- الكنيست يصدّق بقراءة أولى على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال
- انطلاق أولى فعاليات “الثلاثاء الحمراء” إسنادا لمعركة “عصيان” الأسرى في سجون الاحتلال
- استعدادات عملية في تل أبيب وغزة لتطورات رمضان.. حكومة اليمين ترفض التسهيلات والمقاومة تحذر
- لجنة المتابعة بأراضي 48 تدعو لمشاركة واسعة في إحياء الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الخالد
-
الشرق الأوسط
- أبو الغيط يعلن من بيروت موعد القمة العربية في مايو
- الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات
- نتنياهو إلى برلين ثم لندن لتبرير خطته القضائية وملف إيران
- «حماس» و«الجهاد» تهددان إسرائيل «بالأصعب» خلال رمضان
- بزوغ جيل جديد من المقاتلين الفلسطينيين وسط غليان في
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقل 11 من الضفة الغربية
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
- البرلمان العربي: ازدواجية المعايير مع القضية الفلسطينية…
-
الشروق المصرية
- رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يبدأ زيارة لبرلين اليوم
- الإندبندنت: معارضون في إسرائيل يتهمون بنيامين نتنياهو بـ«التحول إلى الديكتاتورية»
- مصطفى الفقي: إسرائيل أكبر الخاسرين بعد الاتفاق السعودي الإيراني
الشرق القطرية
- الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا بالرصاص الحي ويعتقل 5
- شركة إسرائيلية تحاول التجسس على سكان قطر
- الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعادة بناء 4
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- القائد مروان عيسى: أي تغيير بالوضع القائم في "الأقصى" سيحوّل المنطقة إلى زلزال
- بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوساً تلمودية
- لليوم الـ30.. الأسرى مستمرون في نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون
- تقرير حراك المعلمين في الضفة.. محاولات حكومية لزعزعة الإضراب الشامل
- اقتحامات ومداهمات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة
- هنية يهنّئ "شيخ الأسرى" بالحرية
- الاحتلال يرفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان
صحيفة الأيام
- جرافات الاحتلال تهدم شقتين في القدس ومواجهات وإصابات في العيسوية ورمانة
- »وقفات دعم وإسناد للأسرى في خطواتهم النضالية ضد إجراءات الاحتلال في محافظات...
- »تواصل فصول أزمة إضراب المعلمين وانتقادات لقرار المحكمة الإدارية وقفه
- »العاروري يدعو إلى "تشكيل شعبي" لمواجهة المستوطنين
- »هوس إسرائيلي من عملية تفجير مجدو: رسائل تهديد ومشاورات أمنية رفيعة المستوى
- »هرتسوغ: إسرائيل تعيش وضعاً خطيراً جداً
- »الكنيست يتحرك بسرعة لإقرار قانوني تقويض المحكمة العليا وإلغاء إخلاء...
- »وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون بالإفراج عن مستوطنين معتقلين إدارياً
صحيفة القدس
- نائب "الضيف": سندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر
- تأجيل جديد لزيارة الإمارات.. نتنياهو يمنع وزرائه من السفر للولايات المتحدة
- عائلة الأسير خضر عدنان تحذر من تدهور صحته
- مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة شرق سلفيت
- دغلس: الخسائر المادية في حوارة تقدر بـ 4 ملايين شيكل
» الحياة الجديدة
- الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخرين في الخليل
- وفد "فتح" يطلع جبهة التحرير الجزائري على مجمل التطورات الفلسطينية
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من الضفة
وكالة الرأي
- مروان عيسى: أي تغيير بالأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال
- وزارة الأسرى تنظم ماراثونًا رياضيًا كبيرًا الجمعة دعمًا للأسرى
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- الاحتلال يعتقل 22 مواطنًا بالضفة
- الأسرى يواصلون خطوات العصيان لليوم الـ 30
- تقرير ذوو إعاقة .. هممٌ عالية تناطح السماء
- المرور: 3 إصـابات في 8 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- الدعليس يزور الطفل "الحوراني للاطمئنان على حالته
وكالة صفا
- الكنيست يصادق تمهيديًا على مشروع قانون يمنع عزل نتنياهو
- "هليفي": أُفضل الديكتاتورية القوية على الفوضى
- باراك يدعو لعصيان مدني بـ"إسرائيل" لمنع التعديلات القضائية
- مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة بسلفيت
- نشطاء سلام بواشنطن يواصلون التظاهر ضد زيارة سموتريتش
- الجامعة العربية تدين المصادقة على عودة المستوطنين لمستوطنات مخلاة
- "المشروع السياسي بالضفة انتهى"...مروان عيسى: الأيام القادمة حبلى بالأحداث وتغيير الوضع بالأقصى سُيحدث زلزالًا بالمنطقة
فلسطين اليوم
- رداً على سياسة "بن غفير"..شهر على عصيان الأسرى والخطوات التصعيدية مستمرة
- بالصور فوانيس وزينة رمضان غزة.. أسعار منخفضة وبضائع مكدّسة..!
- "15" عـــاماً على استشهاد الزميل "حسن شقورة .. ترك أثراً لم يندمل وفضلَ مرافقة الشهداء
- الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ"39" على التوالي في ظروف صحية صعبة
- بالفيديو الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة وسط اندلاع مواجهات
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سما نيوز
- نائب أركان القسام يوجه رسائل لقيادة الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..
- إسرائيل ترفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان
- هوس إسرائيلي من عملية التفجير في مجدو: رسائل تهديد ونخبة أمنية منذ 24 ساعة في "الكرياه"
- الدعليس لأهل الطفل مراد الحوراني: الحكومة بغزة جاهزة بكل ما تملك ولأبعد الحدود لعلاجه
- لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين
عرب 48
- الليكود يعاقب إدلشتاين بعد تغيبه عن التصويت على تشريعات إضعاف القضاء
- محافظ البنك المركزي: الخطة القضائية تضعف استقلالية المؤسسات الإسرائيلية
- محافظ بنك إسرائيل يقول إن " الخطة نفسها متسرعة، ولا يوجد توافق واسع حولها لدى الجمهور. والنتائج في المدى البعيد قد تتمثل بهروب الأدمغة وما شابه، ولذلك من الضروري أن نحافظ على قوة واستقلالية المحكمة العليا"
- اليوم الـ30 للعصيان: الأسرى يرجعون وجبات الطعام
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وكالة وفا
- مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في ياسوف والساوية ويغلق ...
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- (محدث) الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من الضفة
- الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 5 آخرين في سعير شمال شرق ا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
15 آذار (مارس)
- 2008 استشهاد المشرف الفني لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية حسن شقورة خلال قصف إسرائيلي لسيارة شمال قطاع غزة.
- 2002م عملية نوعية وجريئة بالقرب من مستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة حيث قامت المقاومة الشعبية ألوية الناصر صلاح الدين بتدمير دبابة ميركافاة صهيونية، ما أدى إلى مقتل 4 جنود صهاينة واحتراق الدبابة بالكامل.
- 1997م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يدعو إلى قمة طارئة في غزة لبحث عملية السلام، حضر القمة عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمركية، حيث طالب عرفات المؤتمر بالضغط على إسرائيل لوقف مشروع مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينة القدس.
- 1980م مصر وإسرائيل توقعان اتفاقا للنقل الجوي ينص على تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من جانب كل طرف إلى الطرف الآخر.
- 1978م بدء العدوان "الإسرائيلي" على جنوب لبنان والذي استمر 6 أيام متتالية ويعتبر هذا العدوان من أوسع العمليات الحربية التي شهدتها تلك المنطقة من حيث حجم القوات الغازية وجاء هذا الاجتياح رداً على عملية دلال المغربي في تل أبيب.
- 1972م الملك حسين يعلن مشروع المملكة المتحدة بين فلسطين والأردن الذي عرف باسم مشروع النقاط الست وتتلخص في: إنهاء سيدة جميع الدول، واحترام سيادة جميع الدول، والاعتراف بحق الجميع بالعيش في سلام، وضمان حرية الملاحة، وعدم انتهاك أراضي الغير، وتسوية مشكلة اللاجئين.
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