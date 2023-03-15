النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483)   الاثنين15 مارس 2023

10:23وزارة الأسرى تنظم ماراثونًا رياضيًا كبيرًا الجمعة دعمًا للأسرى

11:03النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483) الاثنين15 مارس 2023

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