النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483) الأربعاء 15مارس 2023
أخبار فلسطينية
- السلطة الفلسطينية تعلن رسميا مشاركتها في اجتماع خماسي يضم إسرائيل تستضيفه مصر
- فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الوضع القائم في المسجد الأقصى بنصب كاميرات
- المجلس الوطني الفلسطيني يُرحب بدعوة "الاشتراكية الدولية" لمُحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
- الكشف عن خيارات المقاومة للتصدي لقرار حكومة الاحتلال بتطبيق قانون إعدام الأسرى
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويقطعون 170 شجرة زيتون بالضفة
- هنية يصل الجزائر ويلتقي رئيس مجلس الأمة
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تتحدث عن تسلل ناشط من «حزب الله» وزرعه عبوة ناسفة
- »آيزنكوت: نعيش أخطر الفترات الأمنية منذ حرب 1973
- »هرتسوغ يقدّم مخطّطاً لإنهاء أزمة القضاء: الائتلاف الحكومي يرفض والمعارضة...
- »نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة واشنطن في ظل تأخّر دعوته للبيت الأبيض
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القدس العربي
- هنية يدعو من الجزائر إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة حكومة نتنياهو
- إصابة 16 فلسطينيا بجروح في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
- السلطة الفلسطينية تعلن المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية
- أغنية للمستوطنين تحرض على حرق حوارة.. وإسرائيل ترفض استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي
- الأردن.. حملة للاعتراف الدولي بعضوية أممية كاملة لفلسطين
- إسرائيل تهدم قرية “العراقيب” للمرة 214
- اتصالات أمريكية لعقد لقاء للتهدئة قبل رمضان في شرم الشيخ.. والجانب الفلسطيني يطلب تنفيذ تفاهمات العقبة أولا
- قيادي بحماس: سياسة هدم منازل المقدسيين ستفشل في تهجيرهم عن أرضهم
- لقاءات فلسطينية في البحرين والجزائر لفضح سياسات الحكومة الإسرائيلية
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الشرق الأوسط
- اجتماع أمني بحضور إسرائيلي وفلسطيني في شرم الشيخ الأحد
- الفلسطينيون إلى شرم الشيخ بعد ضمانات أميركية
- إسرائيل تتحدث عن تسلل ناشط من «حزب الله» وزرعه عبوة ناسفة
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
- المجلس الوطني الفلسطيني يُرحب بدعوة "الاشتراكية الدولية" لمُحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
- أحمد عساف: الإعلام الفلسطيني يعمل في ظل تحديات هائلة يفرضها الاحتلال تصل لحد قتل الصحفيين
- فلسطين تعترض لدى البرلمان الدولي لوجود مُمثل لإسرائيل بلجنة مُكافحة الإرهاب
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الشروق المصرية
- إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات قبيل زيارة نتنياهو لألمانيا
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
- يونيفيل: لم نلاحظ أي عبور للخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل في الأيام الأخيرة
- إصابة 16 فلسطينيا بجروح في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس
- الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا قطريا
- السلطة الفلسطينية تعلن رسميا مشاركتها في اجتماع خماسي يضم إسرائيل تستضيفه مصر
- فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الوضع القائم في المسجد الأقصى بنصب كاميرات
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- محلّل عسكري إسرائيلي يرجّح شراكة حزب الله وحماس في انفجار مجدو
- تقرير الهدم الإسرائيلي لا يتوقف.. 12 فردًا من عائلة أبو طير المقدسية بلا مأوى
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم الخميس
- الأسرى يواصلون نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ31
- بالفيديو إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين خلال اقتحام نابلس
- بالفيديو عرين الأسود تعلن تصديها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس
- بالفيديو "أيقونة الثورة": محمود عباس وحسين الشيخ أبرز المشاركين في اغتيال عرفات
صحيفة الأيام
- لغز مجدو: متسلل من لبنان نفّذ التفجير والجيش الإسرائيلي قام بقتله خلال...
- »الكشف عن اعتقال 4 شبان تسللوا من لبنان بحوزتهم أسلحة
- »اجتماع شرم الشيخ يعقد الأحد القادم
- »الأسرى يواصلون "العصيان" لليوم الـ30
- »مواجهات خلال سلسلة عمليات اقتحام وقطع أشجار زيتون معمّرة في سلفيت
- »آيزنكوت: نعيش أخطر الفترات الأمنية منذ حرب 1973
- »هرتسوغ يقدّم مخطّطاً لإنهاء أزمة القضاء: الائتلاف الحكومي يرفض والمعارضة...
- »نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة واشنطن في ظل تأخّر دعوته للبيت الأبيض
صحيفة القدس
- أبرز ما تناولته الصحف العبرية عن عملية "مجدو"
- لليوم ال 31.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون
- مصر تستضيف اجتماعًا أمنيًا خماسيًا الأحد المقبل لمحاولة تخفيف التوتر قبل شهر رمضان
- قوات الاحتلال تهدم منزلًا في رام الله
- قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) في سجن "نفحة"
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» الحياة الجديدة
- فداء حامد "تتحدى" السرطان بـ "الشوكولاتة"
- إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في نابلس
- فلسطين تعترض لدى البرلمان الدولي لوجود ممثل لإسرائيل بلجنة مكافحة الإرهاب
- الشيخ يبحث مع الممثل الأميركي عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية
وكالة الرأي
- وزارة الأسرى: الاحتلال اعتقل 302 مواطنين خلال فبراير
- الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق غزة
- الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء قرب رام الله
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط بباحاته
- إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام الاحتلال نابلس
- لليوم الـ 31 .. الأسرى يواصلون العصيان بسجون الاحتلال
- هنية يصل الجزائر ويلتقي رئيس مجلس الأمة
- المرور: 6 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
وكالة صفا
- دعوات للرباط وإحياء الفجر العظيم>>عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- لليوم الـ31.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة
- 20 عامًا على قتل راشيل كوري تحت جنزير جرافة إسرائيلية برفح
- بالفيديو اشتباكات ومواجهات عنيفة خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس
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فلسطين اليوم
· صحيفة : قيادة المقاومة تَدرس خياراتها لمواجهة قانون الإعدام ضد الأسرى وقد تصل للتدخل العسكري
· "انفجار مجدو"...تخبط أمني وعسكري "إسرائيلي" وقرار الحرب مستبعد
· الهلال الأحمر: 57 إصابة بين المواطنين خلال المواجهات في نابلس
· الأسرى مستمرون في النضال ضد السجّان لليوم الـ31 حتى انتزاع متطلباتهم
· "انفجار مجدو"...تخبط أمني وعسكري "إسرائيلي" وقرار الحرب مستبعد
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سما نيوز
· مصر تستضيف اجتماعًا أمنيًا خماسيًا الأحد المقبل لمحاولة تخفيف التوتر قبل شهر رمضان
· الكشف عن خيارات المقاومة للتصدي لقرار حكومة الاحتلال بتطبيق قانون إعدام الأسرى
· هرتسوغ: من يظن أننا لن نصل إلى حرب أهلية فهو لا يفهم
· صحيفة: لقاءات فلسطينية إسرائيلية أردنية تسبق قمة شرم الشيخ
· عملية مجدو: "اسرائيل" تفكر في كيفية الرد والجيش اللبناني يتابع..
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عرب 48
· الاحتلال يهدم منزلا في رام الله
· صيان" الأسرى يدخل يومه الـ31: قمع وتنكيل بسجن نفحة
· الاحتلال يعترف بإصابة 3 جنود: إصابات واشتباكات واعتقالات بالضفة
· القدس: قتيل بجريمة إطلاق نار في رأس خميس
· نابلس: مواجهات مع الاحتلال تصديا لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف
· القدس المحتلة: إصابة حرجة لشاب بإطلاق نار في مخيم شعفاط
· حسين الشيخ واشتيّة يلتقيان المبعوث الأميركيّ قبل الاجتماع الأمنيّ بشرم الشيخ
· مستوطنون يقتحمون الأقصى ويقطعون 170 شجرة زيتون بالضفة
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وكالة وفا
· مستوطنون يقتحمون المسجد "الأقصى"
· 20 عاما على رحيل شهيدة فلسطين راشيل كوري
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