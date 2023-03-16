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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483) الأربعاء 15مارس 2023

16 آذار / مارس 2023 11:04

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2483)   الأربعاء 15مارس 2023

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فلسطين اليوم

·         صحيفة : قيادة المقاومة تَدرس خياراتها لمواجهة قانون الإعدام ضد الأسرى وقد تصل للتدخل العسكري
·         "انفجار مجدو"...تخبط أمني وعسكري "إسرائيلي" وقرار الحرب مستبعد
·         الهلال الأحمر: 57 إصابة بين المواطنين خلال المواجهات في نابلس
·         الأسرى مستمرون في النضال ضد السجّان لليوم الـ31 حتى انتزاع متطلباتهم
·         "انفجار مجدو"...تخبط أمني وعسكري "إسرائيلي" وقرار الحرب مستبعد
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سما نيوز

·         مصر تستضيف اجتماعًا أمنيًا خماسيًا الأحد المقبل لمحاولة تخفيف التوتر قبل شهر رمضان
·         الكشف عن خيارات المقاومة للتصدي لقرار حكومة الاحتلال بتطبيق قانون إعدام الأسرى
·         هرتسوغ: من يظن أننا لن نصل إلى حرب أهلية فهو لا يفهم
·         صحيفة: لقاءات فلسطينية إسرائيلية أردنية تسبق قمة شرم الشيخ
·         عملية مجدو: "اسرائيل" تفكر في كيفية الرد والجيش اللبناني يتابع..
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عرب 48

       ·         الاحتلال يهدم منزلا في رام الله

·         صيان" الأسرى يدخل يومه الـ31: قمع وتنكيل بسجن نفحة
·         الاحتلال يعترف بإصابة 3 جنود: إصابات واشتباكات واعتقالات بالضفة
·         القدس: قتيل بجريمة إطلاق نار في رأس خميس
·         نابلس: مواجهات مع الاحتلال تصديا لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف
·         القدس المحتلة: إصابة حرجة لشاب بإطلاق نار في مخيم شعفاط
·         حسين الشيخ واشتيّة يلتقيان المبعوث الأميركيّ قبل الاجتماع الأمنيّ بشرم الشيخ
·         مستوطنون يقتحمون الأقصى ويقطعون 170 شجرة زيتون بالضفة
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وكالة وفا

·         مستوطنون يقتحمون المسجد "الأقصى"
·         20 عاما على رحيل شهيدة فلسطين راشيل كوري

حدث في مثل هذا اليوم

16 آذار (مارس)
·         2004م شهيدان و14 جريحاً في غارة للمروحيات الصهيونية على مدينة غزة والشهيدان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .
·         2003م أمام كاميرات التلفزة العالميّة، جرّافةٌ صهيونيّة تقتل ناشطة أمريكيّة هي الفتاة راشيل كوريل (23 عاماً)، عندما حاولت أن تقف أمام الجرّافة التي كانت قاصدةً هدم أحد المنازل الفلسطينيّة في رفح.
·         1994م حركة "كهانا حيّ" المتطرفة تنقل مقرّ قيادتها من إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
·         1993م مقتل فلسطيني وجرح 70 آخرين في مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
·         1948م قامت قوات الجهاد المقدس بإغلاق الطريق إلى المستعمرات اليهودية في منطقة النقب والصحراء الفلسطينية.
·         1908م اشتباكات في مدينة يافا بسبب الهجرة اليهودية حيث كان الصهاينة يستقبلون المهاجرين اليهود بالمظاهرات الاحتفالية والأفراح والزغاريد مما أثار حفيظة أهل يافا واستفزازهم وأدت إلى اشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وجرح 13 صهيونياً.
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"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

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