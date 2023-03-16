افتتاح معرض "أصالة" للمأكولات الشعبية والأشغال اليدوية

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

افتتحت اليوم الخميس، فعاليات معرض" أصالة" التراثي للمأكولات الشعبية والأشغال اليدوية على أرض ملعب فلسطين بمدينة غزة، وذلك بمناسبة يوم الأرض.

وشارك في افتتاح المعرض وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، ومساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، وعدد من الوجهاء والشخصيات البارزة في المجتمع.

وقال هنية: "إن هذا المعرض التراثي يأتي تجسيداً للانتماء الشعبي للأرض الفلسطينية".

وأضاف خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن مشاركة المرأة الفاعلة في المعرض يؤكد أهمية مساهمتها في المجتمع، وتجسيد لنضالاتها المستمرة التي وقفت مع الرجل في كل المراحل الثورية، فهي أم الشهداء وأم المناضلين وأم الأسرى، والذين قدموا لهذا الوطن الكثير من التضحيات".

من جهته، ذكر منسق المعرض من وحدة شؤون القدس بوزارة الأوقاف فيصل مزيد، أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تمثلت بعرض المعالم المقدسية لمدينة القدس الشريف، وذلك بهدف تقوية وتعزيز المعلومات والمعرفة المقدسية، لدى كافة شرائح المجتمع.

وأوضح مزيد لـ "الرأي" أن مجسمات المسجد الأقصى المبارك، والبراويز المصورة، تحمل في كل واحدة منها معلماً من معالم مدينة القدس، التي يحرم سكان قطاع غزة من زيارتها والتعرف عليها.

بدورها، قالت المشاركة في المعرض عن فريق "صانعات المجد النسائي" أنهار فرج الله لوكالة "الرأي": "إن المعرض يجسد عراقة الماضي وجمال الحاضر وأمل المستقبل، ويؤكد أن نساء فلسطين لن تتخلى عن وطنهم وأرضهم التي هجروا منها عنوة".

أما المشارك في المعرض سعيد زينو، فذكر لـ "الرأي": "أن الشعب الفلسطيني مترسخ على أرضه، وأرض آبائه وأجداده"، مؤكداً أن هذا المعرض نجح في إحياء التراث الفلسطيني الذي هو ملك لفلسطين وشعبها، وأن الاحتلال لن ينجح في تغيير التاريخ أو تزويره.

من جانبها، دعت المشاركة بالمعرض سامية صلاح خلال حديثها لـ "الرأي" كل إنسان فلسطيني يغار على بلده ووطنه، أن يبادر الى طرح أفكار تساهم في تعزيز الانتماء لهذه الأرض، خاصة المشغولات اليدوية سواءً كانت مطرزات أو فخار أو مشغولات من الصوف والخرز وغيرها.